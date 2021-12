YosStop revela lo que estaba haciendo el día que la detuvieron

La polémica influencer creyó en un principio que todo se trataba de una broma.

Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de YouTube como YosStop, sigue dando de que hablar en las redes sociales debido a la reciente entrevista que ofreció al podcast Creativos del influencer regiomontano Roberto Martinez, en la cual revela lo que estaba haciendo el día que fue detenida por el presunto delito de posesión de pornografía infantil.

Antes de hablar sobre lo ocurrido el día de su detención, la polémica youtuber dejó en claro que su estancia en la cárcel no es culpa de Ainara y que los elementos policiacos no ejercieron violencia sobre ella. Asimismo, confesó que fue uno de sus hermanos quien le dio la noticia, pero que en todo momento creyó que se trataba de una broma.

La influencer dio nuevos detalles de su estancia en prisión al podcast Creativo.

“Estaba jugando PlayStation con mi novio, ese día no me bañe, estaba echando la flojera, ese día yo seguía en ropa deportiva… Subió mi hermano y nos dijo: ‘Oigan, está la policía y trae una orden de cateo… Cuando veo, van subiendo dos policías por mi y dije ¡madres, si es cierto! Sentí que el corazón se me salía”, declaró Yoseline Hoffman en el podcast Creativo.

La cárcel despertó su lado espiritual

Tras su detención ocurrida el 29 de junio del 2021, la también hermana del youtuber Ryan Hoffman señaló que fue trasladada a Santa Martha Acatitla para pasar su primera noche privada de la libertad, la cual considera que fue horrible debido a que se trataba de un lugar que no conocía y que no sabía que era lo que le esperaba.

Dicha situación hizo que el lado espiritual de YosStop despertara. “Me quedó claro es que si ahí no te entregas a un poder más grande, llámalo Dios, universo, energía o lo que sea, nada tiene sentido… Mantenerme en este hilito de luz era muy importante, para mí encontrar esa luz, mantenerme en esa luz, era mi motivo”, declaró la influencer de 31 años de edad.

¿Qué hizo YosStop para ir a la cárcel?

La influencer permaneció cinco meses recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La Verdad Noticias informó anteriormente que YosStop fue detenida por el presunto delito de pornografía infantil en agravio de Ainara Suárez, una joven que sufrió abuso sexual cuando tenía 16 años de edad y que fue revictimizada por la influencer. Sin embargo, ella pudo recuperar su libertad a cambio de sus propiedades y cumplir ciertos requisitos.

