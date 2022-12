YosStop revela lo doloroso que ha sido darle pecho a su hija Amyra

La influencer se sinceró con todos los fans que la siguen en redes sociales.

No se puede negar que la vida de YosStop dio un giro de 180° con la llegada de su hija Amyra, fruto de su tórrido romance con el músico Gerardo González Bañales, a quien conoce desde hace más de 10 años pero que celebró su boda hace apenas unos meses.

Decidida a compartir esta nueva etapa en su vida con sus fans, la influencer mexicana de 32 años reveló que el proceso de lactancia no ha sido nada sencillo debido a malestares físicos que siente en su cuerpo, los cuales son muy comunes en madres primerizas.

La pequeña nació con frenillo del tipo 3, lo cual dificulta la lactancia.

“No es nada fácil. Para algunas mujeres tal vez sí, pero para mí no ha sido nada fácil. Al inicio, híjole, le sufrí, me dolió, mis pechos estaban así, horribles, destrozados y hasta la fecha todavía me cuesta, pero ya es más fácil que antes, mas no es tan fácil”, declaró la hermana de Ryan Hoffman como respuesta a una duda de una seguidora en Instagram.

YosStop aconseja a sus fans

Asimismo, la influencer, quien hace unos meses dijo que no se puso feliz cuando se enteró que sería madre, le aconsejó a las fans que son mamás que no se desesperen ni crean que ella está en una situación privilegiada. Incluso, motivó a más de una al decir que pronto encontrarán la manera de amamantar a sus hijos.

Por último, Yoseline Hoffman mencionó que la papaya, ciruela pasa y los postres se han convertido en sus antojos durante la etapa de la lactancia, lo cual también le ha ayudado a combatir los problemas de estreñimiento que le afectan desde hace mucho tiempo.

¿Quién es YosStop?

La influencer intenta rehacer su vida luego de pasar tiempo en prisión.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, YosStop es una actriz, influencer y youtuber que goza de gran popularidad en Internet. Lamentablemente, su imagen se vio afectada tras ser señalada por presunta posesión de pornografía infantil, lo cual provocó que pasara algunos meses en una prisión femenil de la CDMX.

