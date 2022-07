YosStop recuerda el infierno que fue pasar su cumpleaños en prisión

Yosseline habla sobre su cumpleaños en la cárcel

YosStop ha pasado por uno de los años más complicados de su vida, pues en menos de 12 meses estuvo en la cárcel, se casó con el amor de su vida y ahora esperan a su primer bebé.

Todo ello ha traído a la youtuber un cúmulo de sentimientos difícil de explicar, pues incluso a unos días de celebrar su cumpleaños recuerda cómo se dio el anterior.

Celebrar su cumpleaños desde la cárcel fue un hecho que la marcó de por vida y no solo por la ocasión de la fecha, sino más bien como uan reflexión que a continuación en La Verdad Noticias te compartiremos.

Yosseline habla sobre su cumpleaños en la cárcel

Dejando de lado cualquier polémica, la youtuber está pronto a celebrar su cumpleaños, sin embargo las emociones están a flor de piel, pues en el último año su vida ha cambiado de forma abismal.

“Ayer me puse muy sensible y no creo que tenga que ver con las hormonas, sino más bien son nudos emocionales que ahí siguen y que también tienen que ver con un estrés postraumático muy duro”, compartió YosStop

Yosseline recordó que el año pasado en su cumpleaños 31 vivió experiencias traumáticas en prisión:

“Resulta que mañana es mi cumpleaños y ayer me estaba acordando de mi cumpleaños de hace un año y la verdad es que tengo imágenes muy traumáticas de todo lo que pasé y en especial una”, agregó la youtuber.

Además indicó que ahora la situación es distinta y está preparada para los nuevos retos que la vida le ponga, en especial ahora que formará una familia.

¿De qué se le acusó a YosStop?

Como seguramente recordarás, la youtuber fue detenida después de que, en marzo de 2021, se diera a conocer la denuncia que se levantó en su contra por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada.

Además para lograr salir de prisión, la famosa tuvo que entregar entre otras cosas, una vivienda con valor de $2 millones de pesos ($94,000 dólares); un vehículo sedán usado y $118 mil pesos en efectivo ($5,500 dólares).

YosStop además deberá donar el 5% de sus ingresos a colectivas y asociaciones, puntualizando la disculpa pública que tuvo que ofrecerle a Ainara ante los medios del espectáculo.

