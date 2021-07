La youtuber e influencer Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop, causó revuelo entre los cibernautas al reaparecer en Instagram y dar sus primeras declaraciones sobre su arresto, el cual ocurrió tras ser demandada por la joven Ainara Suárez Olvera por presunta posesión y distribución de pornografía infantil.

De acuerdo a declaraciones de la influencer, hoy detenida en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla en espera de que un juez la vincule a proceso, señaló que ella ha sido privada de su libertad por terminología jurídica y no porque haya sido culpable del delito que se le acusa y por el cual podría recibir una condena de siete hasta 14 años en prisión.

Yosseline "N" asegura que fue privada de su libertad por terminología y no porque fuera culpable del delito que se le acusa.

"Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable", declaró la youtuber e influencer en una historia compartida en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento se desconoce si fue ella quien compartió dicho mensaje en sus redes sociales o fue una persona allegada. De igual forma, el licenciado Ricardo Cajal, abogado defensor de la youtuber, asegura que su clienta podría salir de prisión en los próximos días ya que no cometió el delito que se le acusa, lo cual se deberá probar en la siguiente audiencia.

¿Por qué fue detenida YosStop?

La youtuber e influencer fue detenida por presunta posesión de pornografía infantil.

A finales de junio pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yosseline Hoffman había sido detenida por agentes de la Fiscalía General de la Justicia de la CDMX por presunta posesión de pornografía infantil. Durante el video ‘Patética Generación’, la youtuber aseguró haber visto el clip de la violación que la joven Ainara Suárez que sufrió en 2018.

De igual modo, YosStop mencionó que dicha agresión sexual había ocurrido por culpa de la víctima. Cabe destacar que este video compartido por ella misma en su canal de YouTube es la única prueba que se tiene en su contra en esta demanda, de la cual ella ha sido la única detenida.

Fotografías: Redes Sociales