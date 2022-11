YosStop presume el parto de su hija en emotivo video para Facebook

La influencer se encuentra disfrutando de la maternidad y comparte los detalles con sus seguidores.

YosStop conmovió a los cibernautas gracias a un nuevo video que compartió en su página oficial de Facebook, en la cual presume todos los detalles del parto de su hija Amyra, quien es fruto de su matrimonio con el músico y también influencer Gerardo González Bañales.

A lo largo de 7 minutos, la creadora de contenido y ex presidiaria relata su llegada al hospital y los momentos previos al parto. Asimismo, revela cómo fueron los dolores de parto y la emoción que sintió al recibir en sus brazos a su primogénita, quien nació el pasado 28 de octubre en punto de las 8:33pm (Hora CMDX).

“Fue un momento muy bonito, aún estamos en shock, no nos la creemos”, dijo Yoseline Hoffman, quien agradeció todo el apoyo que recibió por parte de sus fieles fanáticos desde que anunció su embarazo en una emotiva publicación de Instagram.

Fans felicitan a YosStop

Fans felicitaron a la influencer por el emotivo video.

El emotivo video que la hermana de Ryan Hoffman compartió en su página oficial de Facebook ya supera las 77 mil reacciones y en la sección de comentarios es posible leer cientos de mensajes que su séquito de fanáticos le han dedicado con muchísimo cariño.

“Jamás me imaginé a Yoss siendo mamá pero sucedió y estoy muy feliz por ella”, “Yoss me demuestra que un hijo es capaz de cambiarte la vida” y “Te juro que me tuve que aguantar las ganas de llorar, qué emotivo” son algunos de los comentarios que se leen en el video de YosStop.

Te puede interesar: YosStop celebra en redes sociales el nacimiento de su hija Amyra

¿Quién es YosStop?

Tras un mediático episodio que la mandó a la cárcel, Yoseline Hoffman busca rehacer su vida lejos del escándalo.

YosStop es una actriz, influencer y youtuber que a sus 32 años de edad goza de gran popularidad en Internet. Lamentablemente, su imagen se vio severamente afectada luego ser señalada por presunta posesión de pornografía infantil, por el cual fue obligada a pasar 5 meses en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales