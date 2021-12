El día de hoy, martes 30 de noviembre, te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como YosStop, había recuperado su libertad tras haber pasado 5 meses encerrada en prisión por el delito de presunta posesión de pornografía infantil y ya ofreció su primera entrevista.

A su salida del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la youtuber fue interceptada por la prensa, quien le cuestionaba sobre su futuro. Sin embargo, ella se limitó a decir que se encontraba muy feliz de volver a ser libre y que lo único que quería en ese momento era reencontrarse con su familia.

“Estoy feliz porque ya estoy libre, estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron… Sí les voy a dar entrevistas, pero no en este momento porque me urge llegar a mi casa, muchas gracias”, declaró la hoy ex reclusa de Santa Martha Acatitla.

El costo de su libertad

La youtuber deberá obedecer ciertas cuestiones tras recuperar su libertad.

La influencer de 31 años de edad se vio obligada a aceptar cierto tipo de condiciones para obtener la suspensión condicional del proceso penal en su contra por tres años y poder salir de la cárcel. De acuerdo a información revelada por el periodista Carlos Jiménez, ella deberá ofrecer una disculpa pública a la agraviada, además de pagar una compensación económica.

De igual modo, ella no podrá referirse a las personas de una manera denigrante, deberá publicar un video mensual compartiendo cursos sobre temas de víctimas y tendrá que donar el 5% de sus ganancias a asociaciones. También tendrá prohibido tener cualquier interacción con su demandante.

¿Por qué detuvieron a YosStop?

Yoseline Hoffman fue arrestada el pasado 29 de junio; permaneció 5 meses internada en Santa Martha Acatitla.

A finales de junio pasado se dio a conocer YosStop había sido detenida por presunta posesión de pornografía infantil, delito por el cual podría pasar hasta 14 años de prisión. Recordemos que en el video ‘Patética Generación’, ella aseguró haber recibido y visto el video de la agresión sexual que cinco jovenes cometieron contra la joven Ainara Suárez.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!