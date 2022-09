YosStop no se puso feliz cuando se enteró que iba a ser madre

La influencer y ex convicta asegura que la maternidad le está cambiando la vida.

YosStop reveló en una reciente entrevista con el influencer argentino Pablo Agustín para su canal de YouTube que no se puso feliz al saber que estaba embarazada e incluso aseguró que sintió miedo. Sin embargo, ella aceptó la llegada de su bebé, esto a pesar de que en algún punto de su vida rechazó la idea de ser madre.

“Nunca quise ser mamá, nunca. No fue planeado, no me puse contenta, o sea me dio mucho miedo pero estaba abierta a que podía suceder y se lo dejé al universo, pensé si sucede lo voy a aceptar”, declaró Yoseline Hoffman Badui, nombre real de la influencer.

La influencer no tenía intenciones de ser madre pero aceptó los designios del destino.

Ahora, la youtuber no deja de presumir su pancita de embarazo en fotos y videos que comparte en redes sociales, en donde también presumió su compromiso y su boda con el músico Gerardo González Bañales, quien es el padre de su primogénita y quien la acompañó durante todo el proceso legal que enfrentó junto a Ainara Suárez.

YosStop ya quiere conocer a su hija

Por otro lado, la hermana de Ryan Hoffman asegura estar ansiosa por conocer a su bebé y disfrutar de la maternidad. Finalmente, ella reveló que la pequeña Amyra debe de nacer a finales de octubre, por lo que se encuentra en la etapa final del embarazo, la cual ha resultado bastante incómoda para ella.

“Me siento nerviosa, ansiosa. Ya la quiero conocer, ya quiero pasar el parto, el posparto, la lactancia y todo eso de lo que te meten muchísimo miedo. Siento que con todo esto que está viviendo mi cuerpo, no me he podido estabilizar, porque me siento rara, me siento incómoda, ya no duermo bien”, añadió YosStop bastante emocionada.

Escucha las declaraciones de la influencer a partir del minuto 33:15.

Te puede interesar: YosStop escribirá un libro sobre lo que vivió dentro de la cárcel

¿Quién es YosStop?

La influencer estuvo en contacto con sus fans durante todo el tiempo que estuvo en prisión.

YosStop es una actriz, influencer y creadora de contenido para YouTube que a sus 32 años de edad ha logrado ganar millones de seguidores en las redes sociales. Lamentablemente, su imagen se vio severamente afectada por las acusaciones de presunta pornografía infantil, mismas que la mantuvieron encerrada en prisión por más de 5 meses.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales