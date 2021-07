YosStop le envía amorosa carta a su novio desde la prisión

El músico Gerardo González Bañales, conocido por ser el novio de YosStop desde hace ocho años, compartió en sus historias de Instagram la carta que ella le escribió durante su estancia en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, esto mientras espera ser juzgada por los presuntos delitos de pornografía infantil cometidos en contra de la joven Ainara Suárez.

Dicha carta relata, además de los sentimientos de la youtuber e influencer para con su pareja, lo horrible que es para ella esta situación legal que atraviesa y por la cual está siendo duramente criticada en las redes sociales. Finalmente dice esperar ser rescatada de la injusticia de la que asegura está siendo víctima.

La carta de YosStop

El novio de YosStop compartió en Instagram la carta que la youtuber le entregó en su última visita a Santa Martha Acatitla.

La carta de YosStop comienza así: “Mi amor, estoy pensando en ti, en lo mucho que te amo y te extraño. Falta, me haces mucha falta, tú y los ñeñes son los que más adoro de todos mis días y lo más hermoso. Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación, si estuviera contigo todo sería mucho mejor”.

Asimismo menciona: “Quiero que sepas que eres lo más importante para mi, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos un año, ha sido lo realmente fuerte o lo suficiente para no quererte. La vida nos ha traído aquí, ¿por? No lo sabemos realmente, podemos hacer suposiciones, pero estas pruebas simplemente no las entiende”.

Posteriormente revela: “Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, malhablada, egocéntrica, etc. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención, al contrario, creo que soy transparente y honesta, tanto que es un problema a veces. Dicen que la vida no es injusta, ¿Tú que crees?”.

La youtuber espera con ansias volverse a encontrar con su amado.

De igual forma, dice tener dudas: “Realmente quisiera entender más, aunque el psicólogo dice que mande a mi Freud por un café. Y ahorita estoy sintiendo un chingo de emociones. Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero ¿cuándo?, ¿cuánto tiempo?, ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé… ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé”.

La carta de la hermana de Rayito finaliza con el siguiente mensaje: “Lo que sí sé es que espero con ansias que esto termine, espero con ansias abrazarte y besarte, estar echada contigo y los ñeñes y darnos amor para siempre, hasta que la vida nos lo permita… Eres mi príncipe y aunque no me guste ser rescatada, espero que me rescates”.

¿Qué pasó con Yoss Hoffman?

YosStop se encuentra detenida por presunta posesión de pornografía infantil.

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Yoselinne Hoffman fue detenida a finales de junio pasado por los presuntos delitos de posesión de pornografía infantil. La denuncia fue interpuesta por la joven Ainara Suárez, quien fuera duramente criticada por la youtuber en el video ‘Patética Generación’.

En este clip menciona que ella recibió el video de la agresión sexual que la joven sufrió en 2018 por cuatro jovenes. Asimismo se refirió a ella como una persona de “moral muy distraída”. Cabe destacar que de ser encontrada culpable de los delitos que se le imputa, ella podría recibir una condena de hasta 14 años en prisión.

Fotografías: Redes Sociales