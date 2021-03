YosStop es demandada por el delito de pornografía infantil

Hace unos meses te informamos en La Verdad Noticias que la Youtuber YosStop estaba siendo “Cancelada” por los internautas, luego de que una joven en Tik Tok expusiera su caso, en el cual acusa a la influencer de difundir un video de una violación sexual suyo, y además revictimizar.

Aunque han pasado varios meses desde entonces, este tema no ha terminado, pues a través de redes sociales, colectivos feministas dieron a conocer que este 3 de marzo, finalmente se ha interpuesto una denuncia ante las autoridades competentes.

Están acusando a la youtuber de cometer el delito de Pornografía Infantil, ya que divulgó y almacenó contenido de una menor de edad siendo violada.

“JUSTICIA PARA AINARA! Finalmente hoy después de muchos años decidió hablar y demandar tanto a la YouTuber Yoss como a sus 4 violadores!!!”, se lee en una de las publicaciones realizadas.

La reacción de YosStop ante su demanda

Por ahora la youtuber aún no ha realizado ningún tipo de comentario, reacción o justificación al momento de la redacción de la nota, sin embargo, contrario a lo que se espera, es probable que la influencer no realice ningún tipo de publicación a fin de no ver afectado su proceso.

“El día de hoy presentamos la denuncia de hechos en contra de Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A, Patricio A y Yoseline H por los delitos de pornografía (infantil) y violación equiparada cometidos en contra de Ainara S.”, publicó la firma de abogados encargada.

En los próximos días se dará más información con respecto a lo que se le pide a la youtuber en la demanda, y se espera que sus familiares y amigos den una postura al respecto.

¿Crees que YosStop pueda ir a prisión tras esta denuncia?, dinos tu opinión en los comentarios.

