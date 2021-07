YosStop es acusada de cometer ciberbullying contra Caeli y provocar dos suicidios

La youtuber YosStop nuevamente está recibiendo fuertes acusaciones en su contra, ya que la influencer Caeli habló del ciberbullying que recibió por parte de Yoss durante años. Además, reveló que posiblemente dos personas se suicidaron después de que Yoseline “N” se burlara de ellas en su canal de Youtube, justo como lo hizo con el caso de Ainara Súarez.

“YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque ella lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente me haga bullying. Porque lo que ella dice en sus videos, toda la gente va y te lo dice”, dijo Caeli en su video de Youtube.

Con diversas pruebas, la youtuber Caeli demostró las ocasiones en las que Yoseline se burló de ella e incluso la llamó con un insulto en particular en reiteradas ocasiones, a pesar de que entre ellas dos nunca hubo ningún conflicto por el que inició la rivalidad.

Incluso Caeli recordó el día en el que Yoss se burló de ella tras hablar públicamente de la agresión sexual que vivió a manos de otro youtuber.

YosStop y el suicidio de Mika

Yoss también fue cancelada en redes sociales por estos casos, pero ella continuó realizando videos con normalidad/Foto: López Dóriga Digital

En el video, también se abordó que presuntamente la youtuber YosStop provocó el suicidio de una mujer trans llamada Mika. Esto, después de que Yoseline publicara un video llamada “Qué vieja tan rara”, donde criticaba el aspecto físico de la persona trans.

Según los informes, Mika comenzó a recibir un bullying masivo en redes sociales y en su ciudad de origen tras la viralización del video de Yoss. Así que ante las críticas y el acoso, Mika se quitó la vida. Por la polémica, Yoseline decidió solamente retirar el video donde mostraba las imágenes de Mika.

Tiempo después, otra chica se suicidio presuntamente después de aparecer en un video de YosStop. La joven menor de edad que se conocía como Valeria G., estuvo involucrada en un video íntimo que fue publicado en el canal de Youtube de Yoseline; donde incluso se mostraron los genitales de la víctima.

Valeria no resistió el ciberbullying que el video de Yoss le ocasionó, así que al igual que Mika, también se suicidó, de acuerdo con las declaraciones de Patricia Caeli Santaolalla López.

Caeli tiene depresión a raíz del ciberacoso

A raíz del ciberacoso que realizó Yosstop contra Caeli, la youtuber ha sido diagnosticada con depresión, por lo cual, debe seguir un tratamiento con medicamentos. “No se los había dicho, y de hecho llevo mucho tiempo fuera de YouTube porque tengo depresión”, confesó la famosa.

Además, en su video, Caeli menciona que no considera a Yoss como una persona feminista, debido a todas las agresiones que ha cometido contra otra ella y otras mujeres: “No es justo, y peor cuando te haces llamar feminista y lo que haces, a lo que más te dedicas, es a destruir a las mujeres”.

“Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho (…) Justicia por Ainara, justicia por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta, de verdad”, expresó Caeli.

