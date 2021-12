YosStop dice que su novio Gerardo se volvió “su ángel” mientras estuvo en prisión

Gerardo González fue una de las personas que siempre defendió a la influencer cuando estuvo en la cárcel/Foto: Tribuna

YoStop sigue abriendo su corazón con sus fanáticos en redes sociales, reflexionando sobre lo que ha cambiado en su vida tras salir de prisión, y algo que le ha quedado claro a la famosa youtuber es que su novio, Gerardo González, se convirtió “en su ángel”, ya que nunca dejó de apoyarla a pesar de sus problemas legales.

La influencer cuyo nombre real es Yoseline Hoffman compartió en su cuenta de Instagram un conmovedor video donde muestra cómo la recibió su pareja después de que ella finalmente quedó liberada tras pasar cinco meses encerrada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Gerardo, el novio de YosStop fue una de las personas que constantemente defendió en las redes y ante los medios a la youtuber después de que fue acusada de diversos crímenes contra la joven Ainara Suárez.

Gerardo González siempre visitó a YosStop en la cárcel

Gerardo y Yoseline llevan varios años de noviazgo/Foto: Milenio

La polémica youtuber explicó en su publicación de Instagram que su novio siempre estuvo apoyándola, y que incluso la iba a visitar constantemente en la cárcel para llevarle todo lo que necesitaba.

“Si alguien me preguntara si existen los ángeles les diría sin duda que sí, para mí la viva representación de un ángel es Gerardo, nos conocimos desde el 2003 y jamás nos imaginamos un futuro como este”, escribió la creadora de contenido.

“Mi novio hermoso y precioso que estuvo siempre al pie del cañón ayudando con todo, se quedó a cargo de todo y además siempre fue a visitarme y llevarme todo lo que necesitaba, jamás me falló ni un solo día, él es mi ángel y además es el hombre que más amo en este mundo”, declaró YosStop a más de una semana de que recuperó su libertad.

YosStop tuvo emotivo reencuentro con su novio

El novio de Yoss se ha convertido en una de las personas más importantes para la youtuber/Foto: El Universal

En el video de Instagram, vemos a Yoseline bajar de la camioneta que la llevó hasta su domicilio y donde la estaba esperando Gerardo González con un ramo de flores; ambos se abrazaron y dieron muestras de cariño después de que durante cinco meses tuvieron que estar separados mientras la famosa resolvió su situación legal.

“Gracias mi amor por todo lo que hiciste, les comparto cómo me recibió por fin en libertad después de 5 meses de estar separados. Estoy muy feliz de estar contigo y espero quedarme en tus brazos para siempre. Te amo un chingo. You are my ángel”, concluyó YosStop.

