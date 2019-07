YosStop da la cara sobre el caso #LadyYate ocurrido en Cancún (VIDEO).

La famosa YouTuber YosStop salió a dar la cara mediante un video con duración de cerca de 18 minutos para aclarar la situación que se vivió en un yate en donde ella y sus amigos tuvieron un inconveniente con la persona que los trasladaba y que por ello la llamaron #LadyYate. Con poco más de 400 reproducciones la influencer deja en claro lo ocurrido en Cancún.

"Nada más ven una parte que son segundos de historias y crean una que no están conociendo".

Fue este lunes que la joven YosStop fue convertida en #LadyYate, #LadySabritones o #LadyLancha, asegurando que el capitán de la embarcación los trató mal desde un inicio y asegura que las agresiones nunca fueron físicas. Además de aceptar que el entonarle una canción de Molotov al capitán estuvo mal por parte de ella y sus amigos; pero que ellos en ningún momento lo agredieron físicamente.

"Hay una gran desinformación de qué fue lo que sucedió, así que les voy a contar de pe a pa cómo fueron sucediendo las cosas", explica YosStop en su video.

La conocida YouTuber menciona que una agencia (la cual no quiso revelar su nombre) le regaló el paseo de Cancún a Isla Mujeres con motivo de su cumpleaños.

"De repente el yate se queda parado, no sabíamos ni qué pedo, le preguntamos al capitán, nos dijo que no sabía a dónde nos iba a llevar, que a él no le habían dicho que nos iba a llevar a Isla Mujeres; ya desde ahí empezó la hostilidad de este señor", asegura YosStop.

La típica pendeja que cree que por ser "influencer" siempre tiene la razón. Se la pasan provocando al capitán todo el tiempo, ah pero ellos exigen respeto y lo tachan de naco. Ah, hola @YosStoP. pic.twitter.com/RLgSJLLQBg — Lord Betanzos (@bettanzoss) July 29, 2019

La YouTuber YosStop señaló de igual manera que cuando estaban ya en Isla Mujeres de nuevo comenzó la hostilidad por parte del capitán del yate.

"Nos llevó a Isla Mujeres, todo súper bien, nadamos un ratito (...), estuvimos un ratito nadando y de repente este capitán nos corta la música y nos dice 'Vámonos', vimos (la hora) y todavía nos faltaba una hora más. Nos empezó a tronar los dedos y que si no nos íbamos, se iba a ir y nos dejaba".

#LadyYate se defiende ante las acusaciones

Además para reafirmar la situación del mal trato que recibieron ella y sus amigos, YosStop hizo referencia que una vez de vuelta en Cancún, ya en el muelle de igual manera fueron mal recibidos y tratados por el jefe del capitán.

“Cuando llegamos al muelle ahí fue cuando se puso fea la cosa", explica. "Él sacó el celular y me empezó a decir que nos iba a boletinar en el periódico" por cantarle el tema de Molotov al capitán del yate. "Pero aún así son mis historias, equis, no pasa nada, lo puedo borrar, vale madres", afirma YosStop en su video.

Recuerden que los vasos de plástico no están cool, traten de usar termo aunque sea para enfiestar. Pero el bacacho, los sabritones y molotov ���� pic.twitter.com/nWHhy1ppdi — YosS Hoffman (@YosStoP) July 30, 2019

En ese momento la YouTuber relata que fue el momento que se puso más tensa la situación y comenzaron las agresiones físicas y por ello grabó las acciones ocurridas ya en el muelle; asegurando que la gente solamente juzga por unos segundos y no por todo lo que ocurrió a lo largo del trayecto.

Me engañaron! Me dijeron que era un yate #LadyLancha pic.twitter.com/AoMbFRhwGJ — YosS Hoffman (@YosStoP) July 29, 2019

Para concluir en el video de YosStop dejó un mensaje claro para quienes la han agredido en redes sociales: "Ustedes pueden pensar, juzgar, opinar y decir lo que quieran, al final a mí me queda muy claro cuál es nuestra responsabilidad y cuál es la responsabilidad de ellos. Y cada quien tiene que asumir su responsabilidad y sus consecuencias".

Ojalá así se aferraran a mi. ☹️ pic.twitter.com/vh59DMuOKA — YosS Hoffman (@YosStoP) July 29, 2019

Te Puede Interesar: YosStop: Los memes de los sabritones, el yate y más

A pesar de estar ausente un par de horas aproximadamente en su cuenta de Twitter, la influencer y YouTuber se dio el tiempo para compartir los memes sobre el caso #LadyYate o #LadySabritones.

Sigan mandando sus memes, nada nos hace más felices. pic.twitter.com/Xztc9VCcpe — YosS Hoffman (@YosStoP) July 29, 2019

Dale click a la estrella de Google News y síguenos