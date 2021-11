YosStop celebra cumpleaños de su padre desde prisión: “nunca te dije que te amo”

La youtuber YoSstop volvió a ser tendencia luego de que, desde prisión, dedicó un mensaje de cumpleaños a su padre en redes sociales, donde también aseguró que sigue conversando con él a pesar de su fallecimiento.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, que es manejada por su novio, la influencer compartió algunas fotos al lado de su papá, junto con un largo mensaje en el que dejó ver a sus fans el gran amor que sentía por él.

“He platicado mucho contigo últimamente aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí. JAJA.”, comienza el texto de la creadora de contenido. “No sabes cuánto bien me han hecho esas pláticas, pensamientos, recuerdos y el simple hecho de que te sienta aquí cerquita de mí”, expresó.

YosStop continuó su mensaje afirmando que a veces visualiza a su padre como “una energía de brillantina dorada” que la hace sentir segura, escuchada y querida.

YosStop nunca le dijo a su papá que lo amaba

YosStop perdió a su padre en julio de 2019.

En un momento muy triste de su publicación, la mujer recordó que nunca se dirigió a su padre con estas palabras, pero que él sabía lo que sentía por él.

“¿Sabes? La otra vez me quedé pensando si en algún momento te dije que te amaba y creo que no, creo que siempre te dije que te quería mucho y se me llenaron de lágrimas los ojos, no porque me arrepienta porque estoy segura de que sabías que te amaba y lo sentías”, escribió YosStop a su padre, Raúl Hoffman, fallecido en julio de 2019.

Yoss explicó que ya salió de “una cárcel mental más”, la parte de sí misma que no le permitía decirle a su padre y a casi cualquier otra persona que lo amaba.

Novio de YoSstop

Gerardo González es músico y novio de YosStop.

El novio de YosStop es Gerardo González B, con quien la youtuber ha pasado varios años en una sólida relación y quien recientemente inclusive recibió un regalo de ella desde prisión.

Por su parte, Gerardo reconoce que tener un familiar en prisión es muy complicado, pero nunca ha dejado de ser el soporte del YosStop desde su detención hace algunos meses. La Verdad Noticias.

