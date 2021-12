YosStop asegura que estar en prisión fue una real tortura

La influencer fue privada de su libertad por un periodo de cinco meses.

YosStop rompe el silencio y en entrevista para Saskia Niño de Rivera, activista experta en reinserción social, reveló los duros momentos que vivió durante los cinco meses que pasó recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. De acuerdo a declaraciones de la polémica influencer, ella asegura que se siente mareada ahora que salió de prisión.

Cabe destacar que al inicio de la entrevista, primera que ofrece en cinco meses, se señaló que no se hablaría del motivo que la llevó a estar encarcelada sino de cómo se sintió al estar privada de su libertad. Por su parte, Yoseline Hoffman señaló que durante este tiempo llegó a extrañar sus privilegios y que se sorprendió del apoyo que recibió por parte de sus fans.

“Tú nunca te imaginas que vas a perder tu libertad, sobre todo cuando eres una persona que no se dedica a hacer malas cosas”, declaró YosStop

Yoseline Hoffman pasó 5 meses recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Asimismo, la influencer, de quien se aseguró que vendería la exclusiva de su liberación en 75 mil dólares, mencionó que ella no pensó pasar tanto tiempo en prisión y que su estancia en dicho lugar vivió la muerte de ella misma debido a lo duro que fue, esto pese a que no estuvo que nunca fue trasladada con el resto de las reclusas y pasaba mucho tiempo sola.

“Fue una lucha contra mí, sobre todo… Tenía que estar yo sola con mi cabeza, con mis pensamientos, con cómo me juega chueco la mente, tratando de no enloquecer, de no perderme, de no deprimirme”, añadió la hermana de Ryan Hoffman, quien logró sobrellevar su arresto gracias a un medicamento psiquiátrico, el cual toma para controlar su ansiedad.

Zumba, lectura y escritura son algunas de las actividades que realizó durante su estancia en Santa Martha Acatitla. De igual forma, la influencer reveló que pasó los primeros cuatro días en prisión sin bañarse ni lavarse los dientes, además de que no podía dormir. Finalmente, mencionó que ella no considera que mereciera estar en la cárcel pero que lo considera como una experiencia de aprendizaje que le permitió hacer las paces consigo misma.

Hizo amistades en la cárcel

Por otro lado, la influencer le explicó a la activista Saskia Niño de Rivera que al saber que era su último día de prisión, ella decidió entregarle sus pertenencias a su compañera de celda, ya que se compadeció de ella al saber que era de bajos recursos y no tenía el apoyo de su familia. También dio efectivo y tarjetas a otras reclusas, quienes le agradecieron el detalle.

Al final, explicó que tras salir de prisión ella lo único que quería era ver a su familia y que quería evitar a la prensa, esto último no logró. Otro detalle que llamó la atención es que YosStop aseguró que la cárcel, la cual considera como un lugar necesario para la sociedad, da tratos inhumanos a los reclusos. La activista dejó en claro que no pagó para realizar la entrevista.

¿Qué pasó con YosStop?

La detención de la influencer se hizo viral en todas las redes sociales.

A finales de junio pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que YosStop fue detenida por el presunto delito de pornografía infantil. De acuerdo a reportes judiciales, la influencer aseguró en el video ‘Patética Generación’ que recibió y vió el clip de la agresión sexual que sufrió Ainara Suárez por parte de seis jóvenes cuando ella apenas tenía 16 años de edad.

