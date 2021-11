YosStop asegura que está perdiendo la vista tras 4 meses en prisión

La influencer Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha revelado que está preocupada y se siente frustrada, pues asegura que está perdiendo la vista tras pasar cuatro meses encerrada en prisión.

En una publicación la youtuber reflexiona y destacó que es irónico que estar en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, le hizo abrir los ojos y darse cuenta de muchas cosas, pero al mismo tiempo le ha hecho perder la vista.

Así mismo la influencer reveló que desde que ingresó a la prisión no le había dado el sol, por lo que no se había dado cuenta que su visión había disminuido.

Fue el novio de la influencer, Gerardo González, quien compartió en la cuenta de Instagram de YosStop la reflexión de la joven sobre sus problemas de salud tras pasar cuatro meses en prisión.

“Yoss me contó muy asustada que tenía visión borrosa, le expliqué que hay varios estudios realizados durante el confinamiento por la pandemia que revelan que hay diferentes tipos de afectación en los mecanismos oculares que pueden derivar en visión borrosa, cefaleas, entre otros”

YosStop está asustada tras el deterioro que ha sufrido su vista

La joven teme que su vista no se recupere

Así mismo Gerardo compartió la reflexión de la influencer, quien indicó que se siente asustada por lo que le está pasando, especialmente porque ella es una persona muy visual.

“Siempre he sido una persona muy visual, creo que es el sentido que más me gusta. Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista”

La joven indicó que se dio cuenta que ya no puede ver bien los objetos que están a dos metros de distancia, descubrimiento que hizo cuándo salió al patio.

“Nunca me cruzó por la mente que estar en la cárcel afectaría también a mi vista. No me había dado cuenta hasta ahora que salí al patio y había un poco de luz de día, porque nunca me da el sol, que nada lo enfocaba bien, anocheció y seguí igual, empecé a hacer pruebas y básicamente nada que esté a más de 2 metros de distancia lo puedo ver bien, ni adentro de la celda, ni afuera ¿en qué momento se me deterioró la vista?”

Así mismo la YosStop indicó que no se dio cuenta en qué momento empezó a perder la vista, aunque recalcó que solo bastaron 4 meses para que su visión se viera afectada. Cabe indicar que ella podría pasar hasta 14 años en prisión, por lo que es normal que tema por su vista.

Además la influencer indicó que se siente frustrada por este problema. “Me siento triste y frustrada y me pregunto ¿será reversible?, tal vez, no lo sé”.

¿Qué ha pasado con Yoseline Hoffman?

La influencer lleva cuatro meses en prisión

Yoseline fue detenida tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara "S", quien fue víctima de violación cuando era menor de edad. Ahora la influencer YosStop lleva cuatro meses en prisión y ha empezado a presentar problemas de salud.

