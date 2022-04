YosStop anuncia que muy pronto se casará con Gerardo González

La pareja presumió el romántico momento en Instagram.

YosStop se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por estar involucrada en alguna polémica, sino por haber revelado que se ha comprometido con su novio, el músico Gerardo González. La noticia ha causado gran sensación entre sus fanáticos, quienes le desean lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la influencer presume el gran detalle que su amado le ha preparado para este día tan especial, incluyendo los famosos mariachis. Sin embargo, el momento más romántico y esperado de la noche es cuando se hinca frente a ella y le muestra el anillo de compromiso.

“Y que le digo: CHI. Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más”, fue parte del emotivo mensaje que escribió Yoseline Hoffman, quien hace cinco meses salió de prisión y le ofreció una disculpa a Ainara Suárez.

Le dedica emotivo mensaje a su futuro esposo

El músico compartió un emotivo texto en Instagram.

Por su parte, Gerardo González aprovechó la ocasión para compartir una foto de los dos, en la cual lucen muy enamorados. Esta postal fue acompañada de un emotivo mensaje donde revela algunos detalles de este momento, además de reiterar sus sentimientos por ella.

“@justyoss, jamás voy a olvidar tu cara cuando dijiste Sí. Me generó una sobredosis de emociones de amor por ti… A pesar de mi nerviosismo que hizo que se me olvidara mi “speech” premeditado y mi respiración me dificultara decir las palabras que quería decirte, sé que entendiste perfecto lo que te quería decir. TE AMO”, escribió el novio de YosStop.

¿Quién es el novio de YosStop?

El novio de Yoselinne Hoffman se dedica a la música, pero también ha formado parte de los proyectos de la youtuber.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Gerardo González Bañales es un músico mexicano que sostiene una relación sentimental con YosStop desde hace más de una década. Su popularidad en las redes sociales es bastante pequeña en comparación con su novia, pues su perfil de Instagram apenas supera los 184 mil seguidores.

