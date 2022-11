YosStop anuncia que compartirá el video del nacimiento de su hija

YosStop, es una de las mujeres que más ha dado de qué hablar luego de que se diera a conocer su boda con Gerardo González, quien fue su pareja durante varios años, mismos en los que su relación se vio marcada por el suceso en el que la influencer se vio involucrada y por el cual terminó siendo arrestada.

Asimismo, la también actriz impactó a sus miles de seguidores al informar que estaba embarazada, situación que poco a poco fue compartiendo con sus fans, a través de distintas publicaciones que realizó en un famosa red social que todos conocemos.

Es por eso que en La Verdad Noticias, no podemos dejar de lado la más reciente declaración que la conocida influencer YosStop ha realizado, ya que pronto compartirá un video sobre el nacimiento de su hija, con el que espera contar parte de este emocionante proceso.

¿Cuándo compartirá YosStop el video sobre el nacimiento de su hija?

Historia del Instagram de YosStop

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Yoseline Hoffman mejor conocida como YosStop, anunció que será el próximo lunes 7 de noviembre la fecha en la que publicará el video del nacimiento de su primogénita.

Por tal motivo, la artista expresó lo siguiente “Les estoy preparando el video del día del parto que, la neta, lo veo y siento bonito, está bien padre. Se los voy a subir el día lunes. Evidentemente no se ve nada que no se tenga que ver, no se ve a Yoss pujando, pero sí el proceso”.

Te puede interesar: YosStop no se puso feliz cuando se enteró que iba a ser madre

¿Cómo se llama la hija de YosStop?

YosStop y Gerardo, con Amyra

Como muchos recordarán, tras haberle cerrado su canal de Youtube, la influencer comenzó a estar más activa en sus redes sociales, en donde muchas veces compartió detalles tanto buenos, como malos, de todo lo que vivió durante su embarazo.

Fue por ello, que en una de sus apariciones reveló que el nombre que le pondría a su hija sería “Amyra” que quiere decir ‘Princesa’.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!