YosStop abrió nueva cuenta de Instagram, para mujeres en la cárcel

La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop abrió nueva cuenta de Instagram con el objetivo de darle voz a las mujeres que se encuentran en la cárcel.

Recordemos que la influencer se encuentra en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, debido a que es señalada por posesión de pornografía infantil.

Recientemente, YosStop admite que estar en la cárcel es lo peor que le ha pasado, por lo que ha reflexionado sobre sí misma y sus acciones, esto de acuerdo a lo que ha contado a través de varias cartas escritas a mano y publicadas por su novio en Instagram.

YosStop abrió nueva cuenta de Instagram

Ahora que YosStop abrió nueva cuenta de Instagram, dijo será para que las mujeres encarceladas puedan publicar sus reflexiones.

YosStop abrió nueva cuenta de Instagram la cual se llama ‘Una mujer en la cárcel’ y tiene como objetivo publicar reflexiones de mujeres encarceladas. Y es que de acuerdo con YosStop deben de haber cosas peores que estar en la cárcel “que no me quiero ni imaginar y que no me gustaría vivir”.

Con relación a ello, el novio de YosStop cuestionó y criticó el sistema penitenciario en México, donde señalaba ¿Cuál es el verdadero objetivo del sistema penitenciario?, ¿Realmente se cumplen esos objetivos?.

Pero en el caso de ella, señaló que estar recluida es lo peor que le ha pasado, aún más que la muerte de su padre, por lo que dijo: “quiero amplificar la voz de mujeres en la cárcel”.

Caso YosStop

YosStop es acusada por reproducir, almacenar y publicitar un video de una violación sexual en contra de una menor de edad.

Yoseline Hoffman ha permanecido recluida en Santa Martha Acatitla por más de tres meses, tiempo durante el cual, asegura, se le ve más delgada y ha perdido la fuerza que había ganado con ejercicio.

Fue acusada por lala joven Ainara Suárez por reproducir, almacenar y publicitar un video en el que se mostraba la violación en grupo que Suárez sufrió en una fiesta, en mayo de 2018, cuando tenía 16 años.

Sin embargo, dice mantener su flexibilidad gracias a la yoga que sigue practicando, además que aprendió a hacer manualidades con rafia, y ha leído numerosos libros. Por ahora, YosStop abrió nueva cuenta de Instagram por lo que será vocera y le darle voz a las mujeres en la cárcel.

