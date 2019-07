YosStop: Palazuelos le enseña las diferencias entre un yate y una lancha

Palazuelos le enseña las diferencias a YosStop entre un yate y una lancha

La famosa influencer de México YosStop, durante el fin de semana se fue a Cancún a festejar su cumpleaños junto con sus amigos, sin embargo, durante su recorrido por el hermosa paisaje, tuvo un inconveniente con una persona.

La joven tras lo ocurrido, decidió compartirlo en las redes sociales y tal parece que, en vez de recibir apoyo de sus fans, empezaron a ofenderla y criticarla, debido a la actitud que tuvo con el capitán dirigiéndose a él con insultos.

Los internautas no dudaron ni un momento en comenzar a realizar memes sobre la influencer, incluso algunos se percataron que no estaba viajando en un yate sino en una lancha; las burlas no pararon hasta Palazuelosle dio una explicación a YosStop.

Fue así como el famoso actor y empresario decidió aclarar las dudas a la joven y mencionó: "Como diría mi amiga Carolina Herrera 'La elegancia y el estilo no tienen nada que ver con el dinero', así que Yoss no hagas el oso. Mejor se una chavita bien".

Las diferencias del yate y una lancha según Roberto Palazuelos

En la lancha caben por lo menos 7 personas, mientras que en el yate tiene más cuartos que una casa. En el yate puedes tener botanas importadas, mientras que la influencer solo pudo tener los Sabritones. Y es que los lujosos yates tienen helipuerto, pero la lancha se transforma en submarino. El yate se renta todo el día y lo pagan las personas que no les afecta invertir en sus viajes, pero la lancha tiene un costo de $1,500 la hora.

Te puede interesar: YosStop es una “Naca”, la DESTROZAN en las redes por “verdulera y chismosa”

Tal parece que la joven influencer luego de haber compartido los videos sobre el supuesto maltrato que recibió por parte del capitán, decidió eliminarlos de sus redes sociales, pero, en internet aún siguen los videos donde se puede apreciar las groserías que le empezó a decir a la persona, incluso empezó a cantarle una canción con insultos.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos