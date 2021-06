YosStop: Feministas piden el arresto de los abusadores de Ainara Suárez

Tras darse a conocer la detención de la youtuber e influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, diversos colectivos feministas han recurrido a las redes sociales para solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que los cuatro jóvenes que presuntamente abusaron de Ainara Suárez también sean detenidos.

Un ejemplo de ello es el contundente mensaje que el colectivo feminista Politécnicas al Grito de Guerra compartió en su cuenta de Facebook, en el cual cuestionaban el hecho de que solo se haya dado a conocer el arresto de la youtuber y que del proceso en contra de los cuatro jóvenes implicados en el presunto abuso sexual de Ainara aún no se supiera nada.

Colectivos feministas exigen la detención de los abusadores de Ainara Suárez.

“Si bueno, ya detuvieron a Yoss, pero ¿para cuando a los violadores? No se celebra la detención de Yoss, no se debe hacer noticia lo de Yoss. No se justifica lo que ella hizo, pero por esto corre peligro, merece un juicio justo y merece no ser la única responsable. ¿Por qué detienen más rápido a una mujer que a un hombre?”, se lee en el post de Facebook.

Otros colectivos denunciaron el hecho de que los agresores de la joven Ainara siguieran libres: “Ya detuvieron a #yosstop, ahora solo falta darle cumplimiento a la orden de aprehensión que se giró en contra de Nicolás B., Carlos R., Julián G., y Axel A., quienes violaron y grabaron a Ainara. O esperen... ¿Ellos van a seguir libres?”.

¿De que acusan a YosStop?

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la joven Ainara Suárez, quien años atrás fue víctima de un presunto abuso sexual por parte de cuatro de sus compañeros, denunció a la youtuber por posesión de pornografía infantil y difamación. Esta surge luego de que la también influencer atacara y revictimizara a Ainara en un video para YouTube.

De acuerdo a información dada por las abogadas de la víctima, YosStop podría recibir una condena de 7 a 14 años de prisión si llega a resultar culpable de los delitos que se le imputan. Por el momento, se sabe que estará en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla hasta el lunes 6 de julio, fecha en la que se definirá su situación legal.

