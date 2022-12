Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sökol por "su falta de empatía"

El conductor se siente muy apenado con todo este escándalo.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Yordi Rosado le confesaba a Adela Micha que le faltó experiencia para manejar la delicada información que surgió en la entrevista con Luis de Llano, en la cual dio detalles de su romance con Sasha Sökol.

Dicha declaración no fue del agrado de la cantante mexicana, quien a través de su cuenta de Twitter le reclamó su falta de empatía hacia ella y otras mujeres que han sufrido de abuso. Asimismo, lo acusó de manejar el tema de una manera morbosa para generar vistas en YouTube y así beneficiarse económicamente.

La cantante le reclamó a Yordi por "su falta de empatía".

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa, no pensaste en mí, ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”, escribió la ex integrante de Timbiriche, quien ha iniciado un proceso legal en contra de Luis de Llano.

Yordi Rosado se disculpa con Sasha Sökol

Tras el reclamo de Sasha Sökol, el ex co-conductor de Otro Rollo recurrió a su canal de YouTube para compartir un video, en el cual reitera su compromiso para romper el silencio, la indiferencia y la normalización en problemas de violencia y discriminación por cuestiones de gènero para finalmente disculparse con la cantante por su falta de empatía.

"A ti amiga, perdón, perdón por mi falta de sensibilidad, por mi falta comprensión, perdón por no identificar el sentimiento ni de antes y también el de ahora", dijo Yordi Rosado.

Te puede interesar: "Me faltó experiencia" dice Yordi Rosado tras entrevista con Luis de Llano

¿Qué pasó entre Sasha Sökol y Luis de Llano?

El productor desapareció del ojo público tras la denuncia de Sasha.

A principios de marzo pasado te dimos a conocer que Sasha Sökol condenaba haber normalizado su romance con Luis de Llano, el cual ocurrió cuando ella tenía 14 años de edad y él 39. Tras entender que dicha relación fue un error, la cantante ha emprendido una demanda civil por daño moral mientras que el productor ha desaparecido del ojo público.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales