Yordi Rosado revela porque se rompió su amistad con Adal Ramones

Adal Ramones y Yordi Rosado, siempre sostuvieron una relación de amistad muy cercana y sólida, no obstante hubo un declive que los llevó a distanciarse y a romper los lazos que por más de 12 años los unieron, fue a través de una entrevista con Adela Micha, que relató que fue lo que los hizo pelear.

Durante su plática con Micha, el conductor mencionó que nunca le tuvo envidia a Ramones, pues en el fondo sabían que el gran éxito de "Otro Rollo", se debía al gran equipo que habían formado, asimismo relató que en algunas ocasiones, se le subí la fama a Adal, no obstante, Rosado lo escuchaba y lo calmaba.

“Yo era de las pocas personas que me le enfrentaba a Adal: A ver amigo,¿si sabes que están diciendo esto de ti?’, No,que no sé que, No, a ver cabrón, te están diciendo esto y eso bájale tres rayitas”, recordó el comunicador.

Asimismo, dijo que al término de “otro rollo”, el conductor le platico sobre varios proyectos que tenía en mente y que en ese entonces, Ramones, lo apoyó; sin embargo, lo que terminó por romper tan bonita amistad, fue que el actor se fue inmiscuyendo en la vida de Yordi.

La fractura entre Adal y Yordi

Su relación se vio afectada por la falta de confianza

Rosado dejó muy en claro que el conductor y actor de doblaje, siempre quiso ayudarlo y protegerlo, a pesar de que cada vez intentaba meterse en la vida amorosa de Yordi, más y más.

"Algo muy importante es que siempre me quiso Adal como su hermano y me cuidó mucho. Lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que tenía que meterse”.

Con respecto a la separación de Ramones, Yordi dijo que fue uno de los últimos en enterarse, aunque en varias ocasiones intentó acercarse a su amigo, este lo rechazó, no obstante siguió esperando para apoyarlo, pero Adal se distanció del también productor por seis meses, tiempo en que Yordi, comenzó a sentir que ya no tenían la misma confianza.

“‘Si yo te dejé entrar tanto en mi relación, ¿Por qué cuando tú tienes algo en tu relación, que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas?’ No me parece chingón”, expuso.

Te puede interesar: ¿Quiénes han sido las guapas novias de Yordi Rosado?

Ya no somos mejores amigos

Yordi señala que ya no se tienen confianza

Tras la fractura en la relación y la pérdida de confianza y la falta de reciprocidad, se fueron distanciando, hasta que actualmente, casi no se ven.

“Se fracturó suficiente como para ya no tener la amistad que teníamos. Ya no somos mejores amigos, si nos queremos, nos frecuentamos muy poco, casi nada”concluyó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram