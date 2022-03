Yordi Rosado responde a críticas tras polémica entrevista a Luis de Llano

El conductor se mantiene imparcial ante el tema, por lo que se niega a juzgar al ex productor de Televisa.

Hace un par de días te dimos a conocer que Yordi Rosado se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales por haber entrevistado a Luis de Llano, quien confesó sin pena alguna que tuvo un romance con Sasha Sokol, quien era menor de edad en aquel entonces.

En dicha entrevista, el productor habló de las numerosas ocasiones en las que fue señalado de embarazar a las jóvenes artistas que trabajaban para él. Sin embargo, dejó en claro que estas acusaciones no procedían por falta de pruebas, además de que nunca permitió que hubiera una conexión entre su vida personal y profesional.

La entrevista al productor desató una gran polémica en redes sociales.

Además de desmentir la existencia del prosti catálogo de Televisa, tocó el tema de su especulado romance con la ex Timbiriche, confirmando así los rumores que por años lo venían persiguiendo. Posteriormente, mencionó que la abismal diferencia de edad nunca fue problema y que siguieron trabajando una vez que se acabó la relación.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, declaró Luis de Llano en la entrevista para YouTube.

Yordi Rosado no juzgará a sus entrevistados

Tras la publicación de la entrevista y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol acusó al productor de acoso y dio su versión de la polémica relación entre los dos, lo cual provocó que Yordi Rosado sea señalado de normalizar el abuso y “apapachar a pederastas”. No obstante, él se ha defendido.

En un video compartido en su canal de YouTube, el conductor señaló que no puede juzgar a sus entrevistados, por lo que mantiene una postura neutral. Sin embargo, reconoció la valentía de la cantante para denunciar su situación y aseguró que no eliminará el video en cuestión para que la gente “abra los ojos” y pueda cuestionarse estos temas.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

El romance entre los dos causa polémica debido a que inició cuando ella apenas tenía 14 años de edad.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Sasha Sokol causó controversia al revelar que sufrió abuso por parte de Luis de Llano y que con el tiempo entendió que normalizar la relación que sostuvo con él a los 14 años fue un error. Ahora, la cantante se suma a la lista de famosas que se armaron de valor para denunciar a su agresor.

