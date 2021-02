Yordi Rosado invita a Irina Baeva a su programa y recibe el PEOR rating

Como te hemos mencionado en La Verdad Noticias durante varias ocasiones, Irina Baeva es una de las famosas más polémicas en México, y es que esta famosa se ha ganado el odio de la sociedad, después de que hubiera un trío amoroso entre ella, Gabriel Soto y Geraldine Bazán.

Yordi Rosado tiene uno de los programas de entrevistas más exitosos a nivel nacional, pero ni su rating ha sido suficiente para que la entrevista a Irina Baeva sea bien vista, pues los fans confesaron que, por esta ocasión, se perderían tal programa.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el ex conductor de Otro Rollo compartió una serie de fotografías junto a la actriz y conductora de origen ruso, pero de manera instantánea comenzó a recibir miles de mensajes diciendole que esta vez no verían su programa.

SI bien, aún tenemos que esperar varios días para compararla con otras entrevistas que ha tenido el conductor, es notorio que, a tan solo dos horas de haberla publicado solamente ha tenido cerca de 20 mil reproducciones y miles de dislikes, cuando en otras ocasiones recibe muchas más.

"Será que habla de cómo subía las historias para que Geraldin las viera”, “Paso sin ver digan lo que digan”, “Me encantan tus entrevistas , pero la verdad esta chica no me gusta, no aporta nada”, fueron tan solo algunas opiniones.