Yordi Rosado habla de su divorcio por primera vez: “Lo hice mal”

Yordi Rosado en agosto del 2019, dio a conocer su separación, por segunda ocasión, de Rebeca Rodríguez, con quien se casó en 2016 luego de reconciliarse, causando mucha polémica en el mundo de la farándula mexicana.

En aquel entonces el famoso productor dejó claro que pese a las diferencias que provocaron la ruptura definitiva, su relación con su ex siempre se mantendría respetuosa y cordial, pues estaban unidos por el gran amor a sus tres hijos.

Con el tiempo, el también conductor Yordi Rosado se dio una nueva oportunidad en el amor y hoy vive en un momento de plenitud personal que conjuga con el éxito de su profesión.

Yordi Rosado dio detalles de su divorcio

Yordy Rosado y su exesposa

Tal parece que el famoso conductor Yordi tiene muy presentes las decisiones que tomó en el pasado y cómo éstas repercutieron en su vida, y en una charla el conductor reflexionó sobre la forma en que llevó a cabo su divorcio la primera vez, la cual hoy considera que no fue la mejor.

"¿Cuánto sería un tiempo normal para divorciarse tanto legal como emocionalmente?”.

Eso fue lo que comentó el famoso y además agregó a una psicoterapeuta en el programa Miembros al aire: “Así como de, no cometas tonterías hasta que pase este tiempo… Yo lo hice mal".

¿Cuándo se divorció Yordi Rosado?

"Yo me divorcié legalmente a los tres meses de que nos separamos y creo que podía haber esperado más".

Eso fue lo que reconoció el conductor, y ante la pregunta directa de uno de sus compañeros en el estudio, aclaró que hablaba de la primera vez que se divorció, aunque prefirió no mencionar el nombre de Rebeca.

Por último, el famoso Yordi Rosado explicó dirigiéndose a la psicoterapeuta, por lo que ella le dijo: "Pero huiste del problema...", comentó la experta: “ También lo hice porque me parecía un buen momento porque todavía no había problemas, no había parejas nuevas de ningún lado, sentí que era un buen momento para que no hubiera tanta bronca".

