Yordi Rosado corrió a un galán de telenovelas por estar drogado

Yordi Rosado es uno de los conductores más destacados de México, que recientemente ha compartido por medio de YouTube una experiencia que tuvo con uno de los galanes de telenovelas que se encontraba drogado.

Fue en una entrevista con el periodista Carlos Alazraki, en su canal de YouTube, en donde platicó sobre el día en el que corrió a un galán de telenovelas porque llegó bajo los efectos de las drogas a una entrevista.

¿A quinén corrió Yordi Rosado por estar drogado?

Fue cuando el periodista Alazraki le preguntó cuál había sido su peor entrevista y lo que contestó dejó con la boca abierta a todos los que lo escucharon dicha respuesta que fue así:

Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó drogadísimo, alucinando y empezó a hablar y hablar.

El famoso conductor contó que no podía ni hacerle preguntas, que le hablaba sobre un tema y el actor contaba cosas que no tenían nada que ver y no hacía una sola pausa. Explicó que no respiraba, empezó a alucinar y que hablaba de cosas muy raras.

“No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él”.

Llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas.

No queda duda de que para Yordi Rosado fue una experiencia muy difícil porque el actor en cuestión no hizo las cosas nada cómodas, pues también compartió que en algún momento tuvo que esconderse en su baño, para que el entrevistado se pudiera ir de su hogar.

Cabe destacar que, luego de marcarle al productor le ayudaron a sacarlo de la casa, así lo detalló: Este tipo yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca.

