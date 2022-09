Yordi Rosado confiesa que se arrepintió de entrar a Big Brother por este motivo

Yordi Rosado confiesa que se arrepiente de entrar a Big Brother por este motivo

El conductor Yordi Rosado recordó cuando entró a Big Brother VIP del 2003 mientras estaba en la emisión del programa “Miembros al aire” con Raúl Araiza, Paul Stanley, José Eduardo Derbez y confesó que se arrepintió de haber aceptado participar en el reality.

En esa emisión de Big Brother, Yordi participó con otros famosos como Yolanda Andrade, Omar Chaparro, Roberto Palazuelos y Adrián Uribe. Asimismo, confesó que pasó momentos muy difíciles mientras estuvo dentro de la casa.

Aunque no estaba seguro de entrar al reality, dice que lo que lo motivó a participar en él fue que quería darse a conocer por su cuenta y así alejarse un poco del reconocimiento que tenía por participar en “Otro Rollo” con Adal Ramones.

¿Por qué Yordi Rosado se arrepiente de haber participado en Big Brother VIP?

Yordi Rosado habla de su experiencia en Bib Brother VIP.

Lo que provocó que Yordi Rosado se arrepintiera de haber estado en Big Brother VIP fue por un lamentable suceso que provocó la burla nacional cuando el conductor se confundió con los números cuando contaba una cifra.

“Todo salió de la ching…’, pero al mismo, aun fuera el güey pend… que no sabe contar, me empecé a separar porque fue de ‘Es el güey que no sabe contar, ya no es el güey de ‘Otro Rollo'” dijo Yordi.

Aunque también comentó que por lo menos sí comenzó a ser reconocido por el público y fue el inicio del éxito que al día de hoy tiene. Asimismo, Sergio Mayer, que fue el invitado de la noche, le dijo que supo sacar provecho de su error para iniciar su carrera artística sin Adal Ramones:

“Tú tienes mucho humor, es el chiste de saber reírte de ti, le sacaste buena publicidad a lo mismo” le dijo Sergio Mayer. Otra confesión de Yordi, como te contamos en La Verdad Noticias, fue que tuvo una experiencia paranormal que lo dejó traumado.

¿Cuántos años tiene Yordi Rosado?

Esta es la edad de Yordi Rosado.

El conductor Yordi Rosado actualmente tiene 50 años. Además de participar en “Miembros al aire” es locutor de radio en Exa FM.

