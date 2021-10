Yordi Rosado confiesa que le vomitaron durante un encuentro sexual

Yordi Rosado es la persona perfecta para contar divertidas anécdotas de su pasado y en esta ocasión sorprendió a su público al confesar que durante un encuentro sexual lo vomitaron, algo que aunque fue bastante incómodo, más tarde se convirtió en una historia bastante divertida.

Yordi ha demostrado que no tiene miedo de contar su vida, pero ahora “subió de tono” algunas revelaciones y recordó aquella incómoda ocasión. La confesión la realizó durante su programa “De Noche Todo Pasa” mientras jugaba con sus invitados.

Fue así que el conductor reveló todos los detalles de la extraña experiencia que tuvo con una chica un poco alcoholizada. Sin ningún temor Yordi señaló: “A mí me tocó una chava que haciendo el amor [me vomitó]”.

Aseguró que la experiencia “no lo prendió”

La revelación hizo reír a sus invitados y José Manuel Lechuga de inmediato le preguntó al conductor si “le prendió” que su pareja lo vomitara, a lo que él definitivamente respondió de forma negativa.

“No, no me prendió, pero me reí mucho”, confesó Yordi, quien al parecer tomó las cosas con mucho humor.

“Es que ya dije: ‘pobre’. O sea, porque la verdad yo no lo veía venir, no creí, nos reímos, la limpié, nos reímos cañón y me dijo: ‘perdón, pero qué reacción tan más ching**’, y la pasamos los próximos meses muy bien, la verdad”, reveló.

El su programa “De Noche Todo Pasa” Yordi indicó que mantuvo una relación con aquella mujer por algunos meses y que durante ese tiempo ella nunca más lo vomitó, además reconoció que se trató de una situación “única” porque ambos habían bebido y se trató simplemente de un incómodo accidente.

¿Cómo se llama la nueva novia de Yordi Rosado?

El conductor acompañado de su novia Janet Domínguez.

La nueva novia del conductor Yordi Rosado es Janet Domínguez, con quien mantiene una relación desde hace un año y todo parece indicar que las cosas marchan bien y es que el conductor no duda en compartir los momentos más emotivos al lado de ella.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!