Yordi Rosado: Una amiga le pidió que fuera el papá de su bebé

Yordi Rosado es uno de los conductores más queridos por el público mexicano por sus entrevistas en las que da a conocer los detalles más íntimos de sus invitados, sin embargo ahora él es quien es noticia debido a una revelación que sorprendió a todos.

Y es que en los últimos años Yordi ha sabido ganarse al público con sus emotivas entrevistas en donde no sólo platica con sus invitados sino también que los hace sentir tan bien que a menudo terminan revelando exclusivas para el programa.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, en su última entrevista con las integrantes de Pandora, Yordi reveló que su tía fue la creadora de los molletes, aunque nadie le cree, sin embargo ahora a él le ha tocado hacer una fuerte revelación.

Una amiga le pidió a Yordi que le hiciera el favor

En distintas ocasiones Yrodi ha hablado sin tapujos sobre sus experiencias en distintas áreas de su vida, debido a esto en el programa Miembros al aire reveló otro secreto sobre su vida, pues una de sus amigas le pidió que fuera el padre de sus hijos.

Según el conductor su amiga le contó que tenía muchos problemas para convertirse en madre, por lo que le pidió ayuda, además le dijo que no hacía falta que se encargara de la manutención o el cuidado del bebé.

"Yo tenía en una producción una amiga muy linda, llevábamos muchos años trabajando juntos y un día me sentó y me dijo: 'Oye, Yordi, te quiero pedir un favor, es algo muy especial, yo tengo', no me acuerdo qué problema tenía en las trompas de Falopio", contó Yordi.

El entrevistador aclaró que nunca fue una insinuación sexual, sino que le pedía que fuera un donante de espermas-

'Yo tengo un año y medio más para tener un hijo, no tengo una pareja con la que quiera tener y me gustan tus genes, Yo soy una chava súper responsable, sabes que me va bien, yo no te pediría absolutamente nada más que el semen', ni siquiera me estaba diciendo vamos a hacerlo, o sea, me dijo: 'Me puedes entregar".

Sin embargo Yordi decidió no involucrarse debido a que tenía mucho miedo de no saber nada del niño, además de que iba a estar muy alejado de él, a pesar de que la madre iba a ser una amiga muy cercana.

"Se oye muy fuerte y feo, pero le dije: 'Corazón, perdón, no puedo. Yo no podría tener un hijo sin saber que no estoy al pendiente de él, saber que no lo pago, no lo educo', y además tenerlo cerca, o sea, saber que el hijo de tal amiga es mi hijo", expresó.

Te puede interesar: Yordi Rosado pone en aprietos a Carlos Ferro al preguntarle por María León

¿Dónde salen las entrevistas de Yordi Rosado?

Este es el canal en el que pueden ser vistas las entrevistas de Yordi Rosado

Desde hace unn tiempo Yordi Rosado ha buscado en YouTube su refugio para poder llevar las entrevistas con los famosos de la manera en el que él y su equipo quieren, es por eso que han elegido esa plataforma en la que ahora ha logrado más de 3 millones de suscriptores.

Las emotivas entrevistas que realiz a las distintas personalidades del mundo del espectáculo pueden ser vistas en su canal de YouTube que lleva su nombre, ahí pueden consultar cada una de las entrevistas que ha hecho el conductor, además de que cada domingo en punto de las 6 pm, se estrena una nueva.

.¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram