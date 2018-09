Yolanda Saldívar podría salir de la cárcel

Yolanda Saldivar podría salir de la cárcel

Yolanda Saldívar era la presidenta del club de fans de la cantante y administradora de sus boutiques, y fue la responsable de la muerte de Selena.

Fue acusada de asesinato en 1995 y sentenciada a cadena perpetua en Estados Unidos. Y se encuentra en aislamiento por seguridad, pues ha recibido amenazas de muerte desde que Selena falleció, el pasado 31 de marzo se cumplieron 23 años del asesinato de Selena Quintanilla, y es el mismo tiempo que Yolanda ha permanecido en la cárcel, ahora tiene 55 años de edad y se desconoce su estado de salud, pues aunque la hermana de Selena, Suzette ha tratado de contactarla, Yolanda siempre se negó.

Pero al parecer podría salir bajo libertad condicional en 2025

Confesó la razón del asesinato

Durante una entrevista Yolanda Saldívar confesó los sucesos que la llevaron a asesinar a la joven estrella el pasado 31 de marzo de 1995, en un motel de Corpus Christi, Texas.

Yolanda afirma que la mató porque quería simular un asalto para no ir a la cárcel por no no pagarle más de 200 mil dólares que se había robado durante su tiempo como administradora de las tiendas de ropa y el club de fans de la cantante".

También aclara que nunca tuvo la intención de asesinar a Selena y el arma con la que le disparó estaba destinada para que pudiera suicidarse.

Los sucesos exactos del asesinato de Selena aun siguen siendo un misterio, esperemos que en la nueva serie ‘’El secretos de Selena’’ se aclaren algunas cosas.

Aquí te dejamos el trailer de la serie: