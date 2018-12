Yolanda Andrade y la actriz Kate del Castillo ¿ya no son amigas?

Luego de anunciar el regreso de Kate del Castillo a México, la conductora Yolanda Andrade en plena entrevista reveló que se ha distanciado de la actriz mexicana.

Recordamos que Kate del Castillo estuvo en problemas legales, debido al encuentro que tuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo Guzmán" y desde entonces la actriz optó por irse a Estados Unidos.

Durante la entrevista Yolanda Andrade mencionó que se ha distanciado de la famosa actriz mexicana Kate del Castillo.

“No hay comunicación, yo no te puedo decir mentiras, hace mucho tiempo que no hablo con ella. Éramos muy unidas, todas somos muy amigas, pero yo con Kate no he hablado, soy la única que no ha hablado con ella”.