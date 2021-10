Yolanda Andrade revela fuertes detalles de su romance con Thalía.

Yolanda Andrade es una figura que ha hablado más de una ocasión sobre los romances que sostuvo con múltiples mujeres en su carrera, incluso aunque ellas no hayan admitido abiertamente tales detalles de su vida. Por tal motivo, ahora resurgió una vieja declaración de la conductora sobre Thalía.

Hace un tiempo la presentadora realizó un Instagram Live con Lorena Meritano, con quien al parecer también sostuvo una relación, con ella recordó una ocasión en la que tenía una novia cantante que se sintió celos de otro por la gran amistad que mantenían.

Tal parece que dicho rumor es un secreto a voces que durante varias décadas ha circulado en la farándula mexicana; incluso mencionaron que en un punto Yolanda Andrade y Thalía se habrían casado, pero hasta el momento esta situación no ha sido confirmada y al parecer no podría no tener una respuesta en mucho tiempo.

Yolanda Andrade habló sobre su noviazgo con Thalía

Yolanda Andrade tuvo un en vivo con Meritano y en ese espacio conversaron respecto a cómo fue su relación, pero retomaron una situación acerca de la vida amorosa de la conductora que sostuvo una relación con Monserrat Oliver hacer varias décadas.

“Yo tenía una novia que era bien chistoso porque era muy guapa, cantante de un grupo musical. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eras más alta que ella”, reveló a Lorena Meritano en relación a este tema.

Thalía no ha hecho declaraciones al respecto

La conductora indicó que en el aquel momento salió con esta mujer, y en el chat de su en vivo escribieron que se trataba de “Thalía”, a lo que ella respondió que “le habían atinado”. Declaración que tomó por sorpresa a todos los que veían la transmisión. Hasta el momento, Thalía no ha hecho declaraciones al respecto de esta relación bastante conflictiva y polémica.

“Tenían una relación, a mi hace como 20 años, me contaron porque ellas dos tenían una relación y se pelaron en un antro de la Ciudad de México. Ese tipo de escándalos trataron de taparse, según me decían, para evitar el escándalo, fue que cortaron la telenovela”, informa el periodista Alejandro Zúñiga sobre el romance de Thalía con Yolanda Andrade.

