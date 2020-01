Yolanda Andrade no siente simpatía por Verónica Castro ¡Se burla de ella!

Verónica Castro se había retirado de la escena artística a causa de los rumores de su supuesto matrimonio con Yolanda Andrade, los cuales negó en su momento pero el escándalo fue demasiado para ella.

Sin embargo, el retiro de Verónica Castro no fue tan permanente como llegamos a creer, ya que la actriz estrenará una nueva película este año, por lo cual Yolanda Andrade le dedicó la canción de “Mentirosa” de Elefante.

Aunque Verónica Castro había guardado silencio desde su regreso, en días pasados publicó un vídeo en el que relata entre lágrimas lo difícil que había sido su vida pero que aún tenía fuerzas para salir adelante.

Ahora, Yolanda Andrade también ha roto el silencio y habló sin filtros de lo que piensa de la controversia con Verónica Castro, su supuesta ex- esposa.

Yolanda Andrade se burla de Verónica Castro

“Es cosa de la edad y del tiempo, hay actrices que hacen papeles de víctimas y se quedan con el personaje, hay actrices que hacen papeles de malvada y se quedan con el personaje, y ahí tienes a Laura Zapata”, dijo Yolanda Andrade al escuchar sobre el vídeo de Verónica Castro.

Cuando fue cuestionada sobre si piensa que el vídeo de Verónica Castro iba dirigido a ella y sobre si pensaba que por “momentos difíciles” se refería a los rumores de su supuesta boda contestó.

“No me quiero sentir tan importante en su vida como para que esté llorando por lo que se comentó, ni por lo que se dijo, que ninguna palabra que yo diga de mi boca es mentira, me hago responsable de todo lo que digo, no creo que sea por eso, supongo que tiene muchas cosas mucho más importantes porque llorar en la actualidad, que por su pasado, yo no soy parte de eso”, afirmó Yolanda Andrade.

