Yolanda Andrade insiste en que Verónica Castro es lesbiana y fue su esposa

Hace unos días te platicamos sobre un reportaje presentado por el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’ transmitido por la señal de Imagen Televisión y conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde mostraron las dos caras de la moneda respecto a la presunta boda entre la conductora Yolanda Andrade y la actriz Verónica Castro.

En dicha grabación, mientras Verónica negaba rotundamente los hechos con los cuales la vinculaban, Yolanda Andrade aseguraba tener fotografías y videos que comprueban que hace dos décadas, ella y la actriz tuvieron una romántica boda en Ámsterdam.

En el clip se escucha a Verónica Castro muy molesta, diciendo que ya estaba harta del tema y que si bien Yolanda Andrade fue una persona muy importante en su vida, actualmente ya no siente cariño por la mujer, debido a todas las mentiras y rumores que ha esparcido sobre su persona.

Tras las descaradas negativas por parte de la actriz, ahora la conductora originaria de Sinaloa fue de armas tomar y ofreció una entrevista exclusiva para la periodista Inés Moreno, con quien aprovechó para mandar un contundente mensaje dedicado a la reina de las telenovelas:

"Verónica debe tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, en vídeo, en fotos, en mi alma, en mi corazón, en mi cabeza, yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie, aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte".

Asimismo, aseguró que ella siempre vio por el bienestar de Verónica Castro, pues su prioridad era cuidarla y apoyarla en todos los aspectos de su vida, pues vivieron importantes momentos juntas, razón por la que no entiende la actitud que está tomando contra ella:

“Sería una pena que yo me pusiera a dar explicaciones y contar momentos porque le va a ir peor a ella".

