Yolanda Andrade estuvo a punto de suicidarse por esta razón

Yolanda Andrade trató de suicidarse hace unos años con un arma de fuego, sin embargo, la pistola no funcionó al momento de jalar el gatillo y por eso sobrevivió, así lo reveló la conductora y actriz durante una entrevista que le otorgó a Joaquín López Dóriga, en 2019.

La presentadora de televisión reveló que su adicción a las drogas y al alcohol la llevaron a cometer muchos errores, así como a una depresión profunda, al grado de intentar quitarse la vida.

En su entrevista, Yolanda, quien confesó recientemente que tuvo un romance con Thalía, explicó que su alcoholismo inició después de que su padre murió, ya que se sentía culpable de su muerte, porque un día antes habían discutido por un problema familiar y ella lo corrió, haciéndole saber que para ella, él ya había muerto.

Yolanda trató de suicidarse por su alcoholismo y depresión

Por mucho tiempo, Andrade vivió depresión y algunas adicciones que la llevaron a tratar de matarse/Foto: Revista Fama

El nivel de alcoholismo de Yolanda Andrade fue tan grande que llegó a tomarse dos botellas diarias de cualquier bebida embriagante, lo que la llevó a tener una fuerte depresión e intentó acabar con su vida.

“Intenté suicidarme, me puse una pistola, le jalé, brincó la bala, gracias a Dios. Mi hermana me vio, al momento que abrió la puerta del baño, yo con la pistola en la boca, ya la había jalado y dije: ‘Ay, Dios Mío’. Fue lo último que vi, la imagen de mi hermana y pues… estuvo muy duro”, externó.

Además del alcohol, Yolanda era adicta a la cocaína, pero en ese entonces se consideraba una “adicta productiva”, ya que nunca dejó de trabajar a pesar de todo, pero sí tenía muchos problemas con Montserrat Oliver, su compañera de trabajo y gran amiga. De hecho, fue Montserrat quien le ayudó a salir de eso.

Yolanda Andrade no pudo despedirse de su padre

Yolanda logró sobrellevar su sentimiento de culpa/Foto: La Saga

El problema entre la conductora de “MoJoe”, Yolanda Andrade, y su papá había iniciado por culpa de una mujer con la que su padre decidió irse, quien era mucho más joven que él y tenía otra pareja, por lo que ella no estaba de acuerdo y se lo dejó claro.

“Cuando me peleé con él, ya no le quería contestar, tenía el teléfono ahí y le dije a mi papá: ‘Para mí estás muerto. Ya no quiero saber de ti, cab… ya se acabó’. Mi papá era muy mujeriego y se fue con una vieja, y a mí qué me importa, no venía al caso el pleito…”, recordó.

Sin embargo, la famosa se arrepiente de haberse peleado con su papá aquel día y de haberle dicho que para ella había muerto, ya que nunca se imaginó que lo que dijo se cumpliría.

“La situación de mi papá en ese pleito, que puede ser una tontería, en ese momento no lo fue y me peleo con él, le digo que está muerto para mí y, efectivamente, mi papá se murió, esa misma noche se murió, le dio un infarto fulminante, entonces, yo me sentía muy culpable, me sentía muy mal, yo no podía con la pena… Un dolor de culpa horrible”, recordó Yolanda Andrade.

