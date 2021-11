Yolanda Andrade despotrica contra Laura Zapata “Es como un drenaje”

Yolanda Andrade y Laura Zapata están en medio de una batalla mediática de comentarios ofensivos y es que todo comenzó cuando la conductora aseguró que había salido con una cantante muy guapa que había pertenecido a un grupo.

Es por eso que los fans y medios aseguraron que se trataba de Thalía, por lo que la actriz salió a defender a su hermana y tachó de “vomitiva” a Andrade.

Ante esto las duras declaraciones de la reconocida villana, Laura Zapata, ahora la conductora Yolanda Andrade habló sobre este tema en una entrevista, la cual fue retomada por Chisme No Like.

La respuesta de Yolanda Andrade

En esta ocasión la conductora se fue contra la hermana de Thalía: “Laura Zapata se encontró con un espejo, pasó por ahí y se vio reflejada y dijo todo eso, ella es lo que es: ella es nociva, complicada, es una mujer que me da mucha pena porque nadie la quiere, ni su mamá la quiso”.

“De verdad, pobrecita mujer, qué feo que no te quiera nadie”.

Por si fuera poco, la reconocida Yolanda Andrade sugirió que Laura Zapata debería ser encerrada en una clínica psiquiátrica, ya que considera es una persona conflictiva: “No sé si exista todavía el San Bernardino (hospital psiquiátrico) (...), que tome en cuenta que ahí pueden buscarle un lugar…”.

“Ha tenido problemas con toda la gente y es como un drenaje (Laura Zapata), lo único que sale de ella eso”. “Créeme que si mi papá se hubiera dedicado al narcotráfico pues la lengua de la señora la tendría de regalo en la mano”.

¿Yolanda Andrade tuvo una relación con Thalía?

La carismática presentadora Yolanda Andrade aseguró que ella no mencionó que tuviera una relación con Thalía, además que dijo que no piensa demandar a Laura Zapata ya que no tiene dinero.

“Laura la metió, yo nunca hablé de Thalía”.

Por ultimo, Yolanda Andrade aclaró: “Me da pena con la abuelita (demandar a Laura Zapata), ¿quién la va a cuidar? Ha insultado a mucha gente, ya estamos hartos de ella (…), ¿cómo me voy a pelear con alguien que no tiene nada que dar? No tiene dinero, pobre diabla”.

