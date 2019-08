Yolanda Andrade: Filtran IMAGEN ÍNTIMA que confirma romance con Verónica Castro (FOTO)

Yolanda Andrade: Filtran IMAGEN ÍNTIMA que confirma romance con Verónica Castro

Yolanda Andrade no hace mucho causo polémica tras confesar que se casó en secreto con 'una famosa muy querida', muchos han pensado que se trataría de Verónica Castro debido a algunas fotografías del pasado que se difundieron en internet.

Verónica Castro no ha comentado nada al respecto de estas especulaciones y aunque se le ha confrontado a la conductora de “Monse y Joe” sobre una serie de fotografías que comprobarían la relación todo sigue siendo un rumor hasta el momento.

Yolanda Andrade

Las especulaciones sobre la boda de Yolanda Andrade con una mujer famosa no se han detenido y mientras que ninguna de las dos famosas involucradas aclaren la situación siguen con más contundencia las especulaciones.

Aunque muchos portales de noticias han querido confirmar las especulaciones, Yolanda Andrade ha esquivado el aclarar la situación y hasta ha mencionado que no sería "derecho" revelar aquella información.

En una emisión del programa "El Gordo y la Flaca”, Yolanda Andrade ha dicho al respecto esto: "Ella lo tiene que decir. No, no es justo. Lo que diga mi dedito (no). Yo no puedo entrar en detalles, no puedo me gustaría, pero no es derecho. Yo sí les dije muy querida y muy famosa no se confundan con cualquier cosa que agarren en la calle".

UNA NUEVA PISTA DEL ROMANCE

La presentadora esquivó una nueva polémica de la fotografía en ese mismo show, donde aparecen en bikini, supuestamente en Acapulco, cuestionando a los reporteros; Yolanda bromeó sobre ser “la chica del bikini azul”, misma que aparece en la fotografía que ahora ronda en redes sociales.

Yolanda Andrade y Verónica Castro

Hay que destacar que en la imagen no logra apropiarse el rostro de Verónica Castro; sin embargo, la mujer de espaldas se ve de estatura baja y cabello frondoso y oscuro, es tal como el de la mamá de Cristian Castro.

Tras la nueva polémica que cada día da más de qué hablar, se ha llegado hasta interrogar a Omar Fierro, quien fue pareja de la actriz y cantante en los años 90; sin embargo, no ha servido para confirmar que fue ella con la que hubo boda en Ámsterdam, Holanda.

Cabe destacar que por su parte Omar Fierro solo sentenció que espera que de haber sido real hayan sido muy felices: "Pues si se casaron y se aman pues que se la pasen a toda madre, ¿no?".

