Yolanda Andrade: Esto es lo más loco que hizo por su amor a Verónica Castro

Yolanda Andrade sigue siendo una de las mujeres más reconocidas de la industria del espectáculo en México gracias a su carisma con el que ha conseguido ganarse al público.

Sin embargo la ahora conductora no quita el dedo del renglón y continúa afirmando que tuvo una relación con Verónica Castro y que inclusive hizo cosas muy alocadas por ella.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Yolanda Andrade estuvo en el programa de Isabel Lascurain, integrante de Pandora, en Youtube donde reveló cómo era compartir adicciones con Julio César Chávez, pero además reveló más cosas sobre su vida privada.

¿Yolanda Andrade y Verónica Castro se casaron?

Verónica Castro y Yolanda Andrade juntas

Fue en 2019 cuando Yolanda Andrade dio a conocer que tuvvo una relación con Verónica Castro, y aunque en ese momento no reveló de quién hablaba si dijo que se casó en secreto con ella de manera simbólica.

Tiempo después en una entrevista para Javier Poza la actriz y conductora mexicana fue cuestionada directamente y nuevamente evitó decir el nombre pero dijo que ella (yolanda) era madrastra de dos hijos haciendo un gesto clásico de Manuel "El Loco" Valdés, padre de Cristian Castro.

La confirmación vendría cuando el programa de Univisión Primer Impacto le preguntó si la persona de quién hablaba se trataba de Verónica Castro, a lo que ella terminó asintiendo.

Tras eso se han dado múltiples declaraciones, pues la Vero asegura que Yolanda está mintiendo y que lo único que tuvieron fue una muy bonita amistad y que fue ella la que malinterpretó todo, sin embargo Yolanda defiende su versión y ha dicho que inclusive hay fotografías.

"Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video, pero no vale la pena, yo no me quiero pelear con Verónica. Vivimos muchos momentos muy importantes, sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella.

“Siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en la salud, y en la enfermedad y en la alegría. Ya escuché que ya no me quieres, pero yo si te quise mucho, y si duele porque mira como acabamos. Eso pasó hace 20 años y nunca me imaginé que algo tan bonito fuera a terminar en un chisme tan corriente”, dijo

Te puede interesar: Yolanda Andrade sacará más fotos de su relación con Verónica Castro

Esto fue lo más loco que hizo Yolanda por Verónica Castro

Ahora entrevistada por Isabel Lascurain, Yolanda ha tocado de nuevo el tema pues la integrante de Pandora fue muy directa y le preguntó ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor?

A lo que la actriz y conductora no dudó en responder que eso tenía qué ver con la madre de Cristian Castro, en su historia Yolanda afirmó que se había peleado con Verónica Castro, por lo que decidió sorprenderla durante un viaje a París, pero el problema era que no sabía dónde se estaba hospedando.

“Fui a buscar a Verónica a París. Me bajé del avión y empecé a buscar y la encontré... No me dijo en qué hotel estaba porque nos peleamos. Ella estaba en París y yo llegué con mi maletita y estuve por las calles. La encontré gracias a Dios porque la recepcionista era argentina y como ya nos habíamos quedado en ese hotel alguna vez, le dije: ‘vengo a buscar a Verónica Castro’ y le habló”.

Yolanda contó que viajó 14 horas sólamente con la corazonada de que se la encontraría, pues no sabía nada de su paradero.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram