“Yo voy a donde haya trabajo”: Actriz de Televisa se une a programa de Tv Azteca

Jackeline Arroyo, actriz a quien vimos trabajar por más de 20 años para el grupo Televisa, causó un gran escándalo mediático al sumarse al elenco del programa “Venga La Alegría”, una de las producciones más exitosas de Tv Azteca.

Recordemos que Jackeline Arroyo obtuvo una gran fama en nuestro país gracias a su participación en algunas de las producciones más exitosas de Televisa, como la serie “Mujer casos de la vida real” y la telenovela “Mañana es para siempre”.

Ahora esta actriz de 39 años de edad se encuentra entre las noticias más polémicas de la farándula tras confesar para la revista TvNotas, que Televisa le había quitado su exclusividad, razón por la cual también se había sumado al equipo de Tv Azteca.

Mediante esta misma entrevista, Jackeline Arroyo explicó que su participación en “Venga la Alegría” solamente fue momentánea, pero que estaba totalmente dispuesta a unirse al equipo de trabajo de esta televisora.

Recordemos que la competitividad entre Televisa y Tv Azteca siempre se ha visto reflejada por medio de sus talentos, donde hemos visto en más de una ocasión que las mismas televisoras se roben a sus propios artistas entre sí.

“Yo me voy a donde haya trabajo, si me dicen, quédate a trabajar en un proyecto yo feliz, yo amo mi trabajo y en donde me den chance voy a estar”