'Yo soy Betty, la fea': Natalia Ramírez fue detectada con un tumor en el seno

Natalia Ramírez, actriz colombiana que saltó a la fama a nivel internacional gracias a su papel de Marcela Valencia en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, despertó la preocupación de sus fieles fanáticos al revelar en su cuenta de Instagram que le habían detectado un tumor en el seno.

En un video, Natalia Ramírez reveló que descubrió el tumor gracias a que se realizó varios exámenes médicos: “Bueno, miren - dice mientras enseña su pecho- Yo ya estoy muy recuperada… En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis examenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada.

“Luego me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga y uhmm.. una ‘pepita’. Entonces me hicieron una biopsia que era el siguiente paso. Gracias a Dios, el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencia”, reveló la actriz colombiana en Instagram.

Natalia Ramírez saltó a la fama gracias a su papel de Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea'.

Natalia Ramírez habla sobre el cáncer de mama

Al revelar que el tumor que le encontraron en el seno era benigno, Natalia Rámirez destacó la importancia de realizarse exámenes médicos para una detección temprana del cáncer de mamá aún en tiempos de pandemia. Asimismo, la estrella de la telenovela creada por el fallecido Fernando Gaitán pidió a sus seguidores estar al pendiente de su salud.

“Sigo en la lucha para que cada mujer y hombre se hagan mensualmente su autoexamen y se hagan los exámenes de rutina. Ir al mastólogo es vital”, escribió la actriz que dio vida a Marcela Valencia en la exitosa telenovela colombiana.

Te recomendamos leer: Actriz de Yo soy Betty, la fea se enfrentó al cáncer en tres ocasiones

Fans no dudaron en mostrar su apoyo a Natalia Ramírez en redes sociales.

De manera inmediata, los fanáticos de la antagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’ le externaron su apoyo ante esta situación a través de amorosos mensajes, en los cuales también le agradecieron que informen a la gente sobre la importancia de realizarse exámenes que prevengan el desarrollo del cáncer de mama en hombres y mujeres.

¿Sabes cuales son las medidas de prevención del cáncer de mama? Deja tus comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021 Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram