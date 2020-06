Yo soy Betty, la fea: Esta es la escena más buscada por el público televidente

No se puede negar que a 20 años de su estreno en la televisión colombiana, ‘Yo soy Betty, la fea’ sigue gozando de un increíble éxito a nivel internacional gracias a la majestuosa historia que creó el fallecido guionista y productor Fernando Gaytán, misma que cobró vida gracias al talentoso trabajo del elenco y de sus protagonistas: Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco.

‘Yo soy Betty, la fea’ contó con un total de 169 episodios (335 en Netflix), en ellos relataba la desafortunada historia de la protagonista, una joven muy inteligente que entra a trabajar a una empresa de moda, lugar donde vive miles de humillaciones y burlas por su aspecto físico, pero hay una escena en particular que se ha convertido en la más buscada por el público televidente.

La historia se torna más interesante cuando 'Beatriz Pinzón Solano' (Ana María Orozco) se enamora profundamente de 'Armando Mendoza' (Jorge Enrique Abello), su jefe y un descarado mujeriego, quien a base de engaños logra convencer a la protagonista que acceda a todos sus caprichos con tal de salvar su empresa, aunque eso signifique llevársela a la cama.

Yo soy Betty, la fea: Esta es la escena más buscada por el público televidente.

El público adora ver el cambio de Betty

Este suceso termina ocasionando que 'Betty' termine su relación laboral con 'Ecomoda' en muy malos términos, pues al descubrir que su tórrido romance con 'Don Armando' solo era para que ella no les quite la empresa, decide huir de Bogotá con rumbo hacia Cartagena, ahí es donde ocurre el tan esperado cambio de look.

Aunque el descubrimiento de esta terrible mentira es considerado como uno de los episodios más dramáticos de ‘Yo soy Betty, la fea’, hay una escena en particular que goza de una gran popularidad en redes sociales, estamos hablando de la catarsis sentimental que vivió la protagonista junto a 'Doña Catalina', quien se convirtió en una de sus grandes amigas.

Te puede interesar: La polémica escena de “Yo soy Betty, la fea” que ha indignado a todo Internet

Yo soy Betty, la fea: Esta es la escena más buscada por el público televidente.

Lo que más llama la atención de este episodio, para ser exactos el 249 en Netflix, es que es el punto de partida para que el personaje de Ana María Orozco comience a tener amor propio pero sobretodo a perdonar a 'Don Armando' por todo el daño que le hizo en el pasado.

Fotografías: Twitter