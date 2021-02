"Yo sí dejo que me la toque": Niurka habló sobre Vicente Fernández ¡Escándalo!

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre el escándalo que ha protagonizado Vicente Fernández luego de que se filtró un video donde estaba tocando las partes prohibidas de una mujer, pero ahora Niurka ha hablado al respecto.

Conocida como la mujer escándalo, la vedette cubana no dudó en dar su comentario y lo hizo muy a su estilo, sus polémicas declaraciones dejaron impactados a los internautas, pues la famosa reveló que sí se dejaría tocar por el artista.

Recordamos que en un video donde Vicente Fernández apareció junto a Mara Patricia Castañeda para disculparse por lo sucedido con la joven, diversos internautas han expresado su desagrado y enojo, pero Niurka Marcos prefiere que la toquen.

Vicente Fernández ha causado revuelo en redes por un escandaloso video

Niurka habló sobre el escándalo de Vicente Fernández

Durante una entrevista, la vedette cubana mencionó lo siguiente: “Yo dejaría que me tocara la bubi, pero además viniendo de él, con las canciones que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones”. Expresó la famosa.

El polémico comentario de la celebridad de Internet fue en el programa “Sal y pimienta” de Univision, de igual forma comentó que Vicente es un viejito rabo verde, aunque también realizó unos comentarios subidos de tono sobre el famoso.

Por su parte la joven afectada del video, comentó hace algunos días que no sintió el acoso del cantante porque su brasier tenía relleno, pero al percatarse del video se sorprendió por la conducta inapropiada del famoso artista.

La vedette cubana habló sobre la joven y reprobó que ese video se filtró tiempo después de los sucedido con Don Chente, ya que si le tocó y le molestó a la mujer, lo hubiera dicho en su momento, pero causó un escándalo porque el cantante es una figura pública.

"Niurka tiene toda la razón". Comentó un usuario.

¿Consideras que fue inapropiado el comentario de la famosa? ¿Crees que el cantante está arrepentido por lo que hizo?

