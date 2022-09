"Yo no tengo a Belinda": Juan Osorio tachó a la cantante de interesada

Desde que el productor Juan Osorio ha presumido su romance con Eva Daniela, los usuarios han reaccionado al noviazgo debido a la diferencia de edades, pues la joven tiene 27 años de edad y el ex de Niurka tiene 65, pero a pesar de ello dice que ella es una mujer madura.

En su momento te dimos a conocer en La Verdad Noticias que el productor de telenovelas está enamorado de la joven actriz, quien comentó en una reciente entrevista que ama mucho a su novio y que considera que también él es muy maduro.

Por otro lado, han surgido especulaciones de que el productor podría casarse con Eva Daniela, ya que han estado juntos por un año y medio, pero tanto él como la actriz están disfrutando de su romance, así lo han dado a conocer a los medios.

Juan Osorio dejó en claro que Eva Daniela no es como Belinda

Durante una entrevista le cuestionaron al productor sobre su noviazgo con Eva Daniela, ya que él se tatuó por primera vez y lo hizo en honor a su novia, pero dijo que nunca volverá a tatuarse, pero fue cuestionado lo que haría si es que le sucede igual que a Lupillo Rivera, quien se tatuó el rostro de Belinda.

Osorio contestó: "Es que yo no tengo a Belinda, yo tengo a una mujer madura, muy inteligente, y es una mujer hermosa, es una mujer que realmente no le tengo que regalar un coche para que me quiera". Expresó, por su parte, los usuarios han criticado al productor.

¿Qué novelas ha producido Juan Osorio?

Telenovela "Velo de novia"

El productor Juan Osorio ha llevado a la pantalla chica exitosas telenovelas como “Clarisa”, “Marisol”, “Velo de novia”, “Vivo por Elena”, “Salomé”, “Mi pecado”, “Una familia con suerte”, “Mi corazón es tuyo”, “Mi marido tiene familia”, entre otros melodramas que se han transmitido en Televisa.

