"Yo no soy quien buscan", dijo 'supuesta madre' de Luis Miguel

De acuerdo a la información que Diario La Verdad proporcionó hace tres días; se rumoraba que la madre de Luis Miguel había sido vista ‘vagabundeando por las calles de Argentina’; pues diversos videos y fotografías probaban que se trataba de ella dejando en claro que no estaba muerta; sino que se encontraba enfrentando una ‘situación de calle’.

Sin duda alguna, Luis Miguel es una de las figuras más polémicas del medio del espectáculo; luego de haber mencionado que la madre del cantante estaría viva a pesar de estar alrededor de 30 años desaparecida. Posteriormente se dio credibilidad a lo ya mencionado ya que en diversas plataformas digitales se dio a conocer a una persona que tenía los rasgos de la mamá de Luis Miguel, misma que actualmente tendría 71 años aproximadamente; su nombre es Marcela Basteri y es de sangre Italiana.

El video se convirtió en tendencia y ha sido viral en estos últimos días. La noticia llegó a los oídos de Luis Miguel pues el parecido entre la persona que se vio ‘vagabundeando por las calles de Argentina’; es muy similar a la del artista.

Cuando se le vio por las calles de Argentina, se le pregunto a la susodicha acerca de su nombre y ella misma se negó a darlo; sin embargo hoy aceptó a darlo ante las cámaras de Infama, negando ser ‘Marcela Basteri’ la madre de Luis Miguel y añadiendo que su nombre es Rosalìa de Castro; una escritora española que ganó el premio Nobel de Literatura y que falleció en el año 1885; lo que sorprendió a muchos.

Estas fueron algunas citas que la señora Rosalìa de Castro, mencionó:

"Yo no soy quien buscan", "¿El torero?", "Es imposible. No tengo nada que ver. No somos iguales", "No me llamo Marcela"…