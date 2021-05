“Yo no sé mañana” de Christian Nodal: ¿Quién canta la versión original?

“Yo no sé mañana” de Christian Nodal es una versión regional mexicana de la canción original del cantautor nicaragüense de salsa, Luis Enrique. Este artista estrenó por primera vez dicho tema durante el 2009.

Aunque muchas personas suelen asociar esta melodía con un ritmo bailable, Nodal le dió un estilo personal de regional mexicano que lo volvió uno de sus grandes hits. Sabemos que Christian a sus 22 años es un reconocido intérprete mexicano que desde los 13 años compone canciones.

Sin embargo, su primer álbum llamado “Me dejé llevar” (2017) tiene algunos temas musicales que no son de la autoría del cantante Christian Nodal. Pero sí les ha dado un toque único para que dichos lanzamientos suenen con algo distinto, que es del agrado de los fanáticos.

¿Quién es el autor de la canción “Yo no sé mañana” de Christian Nodal?

El tema “Yo no sé mañana” de Christian Nodal no fue escrito por una, sino por tres grandes estrellas de la música: Luis Enrique, Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar.

El video oficial de la versión salsera cuenta con más de 82 millones de reproducciones en Youtube desde su publicación en 2012. Mientras que en la voz de Nodal, su video musical tiene más de 25 millones de visualizaciones tras publicarse en 2017.

Los fans consideran que esta melodía tiene un gran significado, por lo cual, muchos se identifican con los versos “Yo no sé si soy para ti, si serás para mí/ Si lleguemos a amarnos, odiarnos/ Yo no sé mañana, yo no sé mañana/ Quien va a estar aquí”.

El cover más exitoso de Christian Nodal

Nodal destacó gracias a un cover, aunque también se hizo famoso por canciones que él mismo escribe/Foto: Youtube

El artista nacido en Caborca, Sonora sí tiene algunos covers en su repertorio de melodías, pero la versión de “Adiós amor” de Christian fue su primer video que superó las mil millones de reproducciones en Youtube.

Esta es una canción escrita por Salvador Garza y que fue cantada por primera vez como una balada con banda sinaloense por Los Dareyes de la Sierra en 2008. Pero cuando Nodal incluyó esta melodía en su disco debut se volvió un triunfo comercial, y es uno de los temas más famosos de que ha cantado Christian.

Así que los covers como “Yo no sé mañana” de Christian Nodal y otros que ha lanzado, solo le han dado mucho más auge a su carrera musical.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.