“Yo no me fijo en la edad” Christian Nodal aclaró que si le gustan mayores

Según otros medios, una locutora sonorense de 34 años de edad cautivó y enamoró a Christian Nodal intérprete de “Adiós Amor” con su espectacular figura y gran belleza, por lo cual el cantante comenzó a seguirla en redes sociales.

Conjuntamente, Nodal siempre ha manifestado gran apertura en los temas del amor, pues a pesar de estar rodeado por varias seguidoras de su edad, el artista no ha ocultado su gusto por las mujeres mayores que lo siguen y le han coqueteado.

“Creo que esto del amor es universal y no hay edad que pueda permitir amar a una mujer, yo no me fijo en la edad”, expresó el famoso en una reciente entrevista con el mismo medio.

Se espera que en breve se den a conocer más detalles de la mujer que le robó el corazón al reconocido cantautor de 19 años.

¿Quién es Christian Nodal?

Christian Nodal es un joven cantante que con tan solo 19 años se ha convertido en todo un fenómeno musical en México y Estados Unidos, nació un 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora. Actualmente reside en Guadalajara, Jalisco y ha sido reconocido como uno de los nuevos valores de la música mexicana.

El gran éxito que llevó a la fama a Christian Nodal fue su primer sencillo “Adiós amor”. Esta canción fue lanzada hace varios años por el grupo Los Dareyes de la Sierra, sin embargo, en 2016 Christian Nodal la relanzó en un versión acompaña de mariachis y de una voz que impactó a todos los mexicanos.

Christian Nodal encabeza actualmente la playlist “Éxitos Banda & Norteño” en Spotify.

“Adiós amor”, “Te fallé” y “Probáblemente” son las canciones de Christian Nodal con más números de streams en Spotify. Es en dicha plataforma donde el joven de 18 años cuenta con 2 millones de oyentes mensuales y con 118 mil seguidores.