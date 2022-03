“Yo me inyecto sola”: dijo Paty Navidad al responder que no es antivacunas

Paty Navidad, quien inició en el medio de la televisión gracias a su participación en un certamen de belleza en Sinaloa, ha sido una de las principales detractoras de la vacuna contra Covid-19, del uso del cubrebocas y hasta de la existencia del virus.

Sin embargo, recientemente aseguró que no es antivacunas: “Yo me inyecto sola”, dijo para una entrevista con el programa ‘Todo Para la mujer’ de Maxine Woodside.

Incluso, la actriz destacó que no entiende porque los medios le han dado ese título si nunca se pronunció en contra de ellas.

Y es que, a días del estreno de ‘Music Battles México’, Paty Navidad fue cuestionada sobre la polémica que protagonizó al compartir su postura contra la enfermedad, que en estas últimas 24 horas, ha cobrado la vida de 461 personas.

Paty Navidad confesó que todo este tiempo que estuvo alejada de los medios de comunicación, le ayudó para trabajar en ella misma.

Durante la entrevista, el periodista Marco Antonio Silva aprovechó el momento y cuestionó a la actriz sobre las polémicas en las que se vio envuelta por el tema del Coronavirus.

A lo que, Paty Navidad puntualizó que no entiende porque los medios de comunicación la siguen tachando de antivacunas, cuando ella nunca se pronunció en contra de ella.

“En primer lugar no soy antivacunas, de ninguna manera. Es más, yo me inyecto sola cuando hay necesidad y uno no está exento de enfermarse”.