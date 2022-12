Yeri Mua y sus amigas son presuntamente agredidas por su ex novio

Todo parece indicar que la pareja terminó su relación en muy malos términos.

No hay día que Yeri Mua sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no será la excepción. Tras ser víctima de infidelidad por parte de su ahora ex novio, la influencer ha encontrado consuelo en sus amistades, con quienes ha decidido celebrar su cumpleaños en Veracruz.

A través de sus historias de Instagram, “La Bratz Jarocha”, apodo con el que también se le conoce, presumió que saldría de antro con sus amigos. Sin embargo, ella jamás esperó que se encontraría a su ahora ex novio en el mismo lugar y que él hiciera el intento de acercarse.

Recordemos que La Verdad Noticias te contó con anterioridad que Brian Villegas alias “El Paponas” fue descubierto siendo infiel en un viaje que hizo a Mazatlán y que fue posible gracias a su novia. Desde ese momento, Yeri decidió terminar la relación en definitiva.

Acusan a "El paponas" de iniciar pelea

Los amigos de la influencer resultaron agredidos durante el altercado con "El paponas".

Pelea fuera de un antro de Veracruz, la neta que mala onda que si la morra ya no quiere nada, este vato llegue a eso #paponas #aaronmercury #yerimua pic.twitter.com/v3NRt4fVhd — Nᥱʋᥱɾɩtᥲ❄️ (@yei_conrad13) December 9, 2022

De acuerdo a información que circula en Internet, “El Paponas” y Yeri Mua coincidieron en el mismo lugar, por lo que él decidió acercarse a ella para intentar aclarar las cosas. No obstante, sus amigos le pidieron que se retirara y pronto comenzó una fuerte pelea que quedó documentada en video, mismo que ya comienza a hacerse viral.

Los amigos de “La Bratz Jarocha” denunciaron la agresión vía redes sociales con fotos. Por su parte, Brian Villegas ha salido a defenderse diciendo que la agresión fue comenzada por sus amigos y que lamentaba todo el hate que ha recibido desde que terminó su noviazgo.

¿Quién es Yeri Mua y por qué es famosa?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en las redes sociales.

Yeri Mua es conocida en el mundo de las redes sociales por ser una destacada creadora de contenido, influencer y maquillista profesional nacida en Veracruz que ha cosechado el cariño de millones de seguidores gracias al carisma y sentido del humor que derrocha durante las transmisiones en vivo que realiza desde su página de Facebook.

