Yeri Mua y Maya Nazor se encuentran ¿para superar a sus exnovios?

Yeri Mua y Maya Nazor son dos de las influencers más seguidas del momento, debido a la gran conexión que han logrado con sus millones de fans en las redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook, donde las famosas cuentan los por menores de su vida.

Y es que ambas jóvenes creadoras de contenido son envidiadas por su estilo de vida y por supuesto por su gran belleza que a menudo comparten en sus cuentas digitales y con las que enamoran a más de uno.

Sin embargo, ambas parecen no haberla pasado muy bien en sus relaciones personales, pues recientemente Yeri Mua terminó con Brian Villegas en medio de una polémica y, como te dijimos en La Verdad Noticias, se corre un fuerte rumor de que Maya Nazor y Santa Fe Klan ya no mantienen una relación amorosa.

Yeri Mua y Maya Nazor de paseo juntas

Yeri Mua y Maya Nazor se reunieron para una cena "turbia"

Aunque usualmente las creadoras de contenido son tendencia por presumir sus atuendos o sus problemas personales, esta vez los fans de ambas se emocionaron al ver a la Bratz Jarocha y a Maya Nazor juntas.

Fue en su cuenta oficial de Instagram donde Yeri Mua mostró que se reunieron para cenar, en la fotografía se puede apreciar que ambas posan para la fotografía mientras la veracruzana escribió: "Cenita turbia".

Fue este comentario lo que ha causado especulaciones entre los internautas, pues Yeri recién ha terminado su relación con Brian Villegas, mientras que Maya supuestamente habría hecho lo propio con Santa Fe Klan

Y aunque no hay nada claro, el día de ayer se filtró un video de la fiesta de cumpleaños de Santa Fe Klan donde Maya no aparece por ningún lado, por lo que se ha especulado que se trataría de su rompimiento oficial, aunque cabe la posibilidad que ambas personalidades del internet solo se hayan reunido para pasarla bien.

¿Quién es Maya Nazor?

Maya Nazor es una de las influencers más importantes de México

Maya Zepeda Nazor es una creadora de contenido que nació un 5 de enero de 1999 en Cuernavaca, Morelos, actualmente cuenta con 22 años y se ha convertido en una de las favoritas del público en redes sociales como TikTok.

Maya tiene tres hermanos y es la mayor de todos ellos; en una entrevista para la revista Vogue, la influencer afirmó que desde niña quiso estar en los reflectores de los medios de comunicación.

“Yo quise hacer mis videos en YouTube porque la verdad siempre me ha gustado muchísimo hablar a la cámara, y no me da pena como pueden ver. Puedo hablar con facilidad, me gusta mucho. De chiquita jugaba, jugaba a que tenía un canal de televisión y que tenía mi propio programa. Básicamente me encanta y es una forma de expresarme”

Actualmente en su canal de Youtube cuenta con 177 miil suscriptores pero en su cuenta de Instagram acumula más de 4 millones de seguidores que siempre están al pendiente de sus publicaciones.

