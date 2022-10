Yeri Mua se disfraza de una sexy monja y la tachan de vulgar

El disfraz de la influencer veracruzana ha indignado a más de un cibernauta.

Yeri Mua sigue dando de que hablar en las redes sociales y no precisamente por cosas buenas. Ahora, la influencer veracruzana causó indignación entre algunos cibernautas luego de presumir un sexy disfraz de monja, el cuál desató una ola de duras críticas en su contra.

En el clip compartido originalmente en TikTok vemos a "La Bratz Jarocha", apodo con el que también se le conoce, presumir su disfraz de Halloween mientras baila una canción de reggaetón junto a su novio, el influencer Brian Villegas, también conocido como "El Paponas".

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que su disfraz era traslúcido en la parte del escote, el cual resaltó los resultados de sus recientes cirugías estéticas. Por tal motivo, ella utilizó unas cruces negras invertidas para evitar mostrar de más y ser censurada por la estricta censura del Internet.

Yeri Mua responde a las críticas

"La Bratz Jarocha" no se quedó callada y responde a las críticas de una manera contundente.

Los disfraces de “La Bratz Jarocha” y su novio no pasaron desapercibidos para los cibernautas, quienes de inmediato lanzaron duras críticas en contra de ambos e incluso hubo quien aseguró que sus acciones eran una clara burla hacia la religión católica.

Ante los ataques que recibió en redes sociales por su sexy pero polémico disfraz de Halloween, Yeri Mua no se quedó callada y le mando un fuerte mensaje a sus haters: ”Yo creo que el único que me puede funar es Dios y si no entro al cielo va a ser por chich*na, no por mustia y espantandilla”.

¿Quién es Yeri MUA?

Pese a las críticas y polémicas, la influencer goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Facebook.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Yeri Mua es una influencer y estrella del maquillaje nacida en Veracruz que ganó gran popularidad en las redes sociales gracias a su carisma e irreverente forma de ser que derrocha en sus transmisiones en vivo que realiza desde Facebook para convivir con sus más de 7.9 millones de seguidores.

